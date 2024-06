Stars Kevin Jonas: Bei ihm wurde Hautkrebs entfernt

Bang Showbiz | 12.06.2024, 16:00 Uhr

Kevin Jonas wurde wegen Hautkrebs behandelt.

Dem 36-jährigen Jonas Brothers-Sänger wurde eine kleine Wucherung aus seiner Stirn entfernt, nachdem bei ihm ein Basalzellkarzinom festgestellt wurde. Nun forderte er die Fans auf, wachsam zu sein, wenn es darum geht, Muttermale auf Anzeichen von Veränderungen untersuchen zu lassen.

Er betitelte ein Video von sich in einer medizinischen Einrichtung mit den Worten: „Freundliche Erinnerung, deine Muttermale untersuchen zu lassen.“ In dem Clip ist Kevin im Liegen zu sehen und er sagt: „Heute wird mir ein Basalzellkarzinom aus meinem Kopf entfernt.“ Dann zoomte er auf die Stelle seiner Stirn, an der die Wucherung entfernt werden sollte, und fuhr fort: „Ja, das ist ein echter kleiner Hautkrebskerl, der zu wachsen begann, und jetzt muss ich operiert werden, um ihn zu entfernen. Also los geht’s.“

Der Clip springt dann auf den ‚Leave Before You Love Me‘-Sänger nach der Operation. Er zeigt anschließend die Stelle, an der er behandelt wurde, aber er bedeckt die Wunde mit einem Emoji. Danach berichtet Kevin aus dem Auto: „In Ordnung, ich bin fertig. Jetzt ist es Zeit zu heilen und nach Hause zu gehen.“ Kevin beendete sein Video mit einem weiteren Aufruf an die Fans, sich um ihre Haut zu kümmern. Er sagte: „Stellt sicher, dass ihr Muttermale untersuchen lasst, Leute!“ Der ‚Sucker‘-Hitmacher, der mit seiner Frau Danielle die Töchter Alena (10) und Valentina (7) hat, wurde anschließend von der Skin Cancer Foundation dafür gelobt, dass er „das Bewusstsein geschärft“ hat, und die Organisation schickte ihm ebenfalls ihre besten Wünsche. Die Wohltätigkeitsorganisation kommentierte seinen Beitrag: „Es tut uns so leid, von deinem BCC zu hören, Kevin. Vielen Dank für die Sensibilisierung. Früherkennung ist der Schlüssel. Wir wünschen dir das Beste auf deinem Weg zur Genesung.“