Musik Kevin Parker von Tame Impala hört auf, Autogramme zu geben

Kevin Parker - August 2022 - Avalon - Tame Impala in Copenhagen BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2026, 11:00 Uhr

Kevin Parker von Tame Impala hört auf, Autogramme zu geben.

Kevin Parker von Tame Impala hat beschlossen, keine Autogramme mehr zu geben und keine Fotos mehr zu machen.

Der Musiker behauptet, von „aggressiven Autogramm-Jägern“ belagert worden zu sein, von denen einige seiner Meinung nach jetzt Kinder benutzen, um an ihn heranzukommen. Der Sänger von ‚The End of Summer‘ nutzte seine Instagram-Story, um eine öffentliche Ankündigung zu machen, und teilte seinen Fans mit, dass er während der ‚Deadbeat‘-Tour nicht mehr vor Hotels oder Flughäfen haltmachen werde. Er schrieb: „Hey Leute, eine kurze öffentliche Ankündigung: Aufgrund der Zunahme aggressiver Autogramm-Jäger werde ich ab sofort nichts mehr unterschreiben oder Fotos vor Hotels oder Flughäfen machen. Also, wenn ihr mich zufällig trefft, seid bitte nicht beleidigt, wenn ich nein sage. Ich war schon vorher nicht besonders begeistert davon, aber jetzt fangen sie an, Kinder einzusetzen, was ich für völlig falsch halte. Ich liebe euch.“

Er wies auch darauf hin, wie Autogramm-Jäger vorgehen, indem er eine Google-Suche teilte. Der 40-jährige Musiker verriet zudem, dass er seine üblichen Meet-and-Greets nach den Konzerten einstellt. Er sagte, er sei in Europa „eine Weile lang“ nach den Shows auf Parkplätze gegangen, um Fans zu treffen, aber die Menschenmengen seien auf eine Größe angewachsen, die sein Team nicht mehr sicher bewältigen könne. Er merkte an: „Wir haben nicht genug Sicherheit, um das zu handhaben. Also hat mein Team mich gebeten, das nicht mehr zu tun. Also bitte habt die beste Zeit bei den Konzerten und kommt sicher nach Hause!“ Die Tour geht am 11. September in Denver weiter.

Im Mai hatte Russell Crowe eine schroffe Auseinandersetzung mit Autogramm-Jägern vor einem Hotel, nachdem ein Video des Vorfalls viral ging. Der 62-jährige Star von ‚Gladiator‘ wurde gefilmt, wie er mit einer Gruppe interagierte, die ihn beim Verlassen eines Hotels in Paris, Frankreich, ansprach. Russell war zu sehen, wie er ihnen eine barsche Warnung erteilte und drohte, zu verschwinden, wenn sich jemand wie ein „A******“* benähme. Er sagte: „Hört ihr zu? Bleibt, wo ihr seid. Drängt euch nicht an mich ran. Ich komme zu euch. Gebt allen Platz. Sobald sich jemand wie ein A****** benimmt, bin ich weg. Verstanden? Klar?“ Das Video löste eine Online-Debatte über Russells Umgang mit Fans aus, doch der Oscar-Preisträger verteidigte sich und erklärte, dass er Grenzen gesetzt habe, ohne Hilfe von „Sicherheitspersonal“ zu benötigen. In einer Nachricht, die er auf X postete, schrieb er: „Clickbait. Jeder hat sein Autogramm und Selfie bekommen, der Weg zum Hotel blieb für die Gäste frei, und ich bin trotzdem pünktlich am Flughafen angekommen. Ein Mann, keine Sicherheit. Erledigt. Was ist euer Problem?“