Stars Khloé Kardashian besitzt keine alten Erinnerungsstücke ihres Vaters

Khloe Kardashian attends Michael Rubin’s 2024 Fanatics Super Bowl Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2025, 09:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin ist traurig, weil sie keine persönlichen Gegenstände ihres Vaters besitzt.

Khloé Kardashian ist traurig, weil sie „nichts“ von ihrem Vater besitzt.

Die Reality-TV-Darstellerin enthüllte, dass sie „eigentlich gar nichts“ mehr hat, weil Robert Kardashian – der im September 2003 im Alter von 59 Jahren starb – kurz vor seinem Tod Ellen Pearson heiratete. In ihrem Podcast ‚Khloé in Wonder Land‘ erklärte sie: „Als mein Vater starb – eine Frau heiratete ihn … auf seinem Sterbebett und nahm uns alles weg.“

Khloé behauptete, dass sie aufgrund der Ehe ihres Vaters mit Ellen keinerlei persönliche Gegenstände von ihm besitzt. Die Reality-Ikone – deren Mutter Kris Jenner von 1978 bis 1991 mit Robert verheiratet war – klagte: „Ich habe nichts von meinem Dad.“

Mittlerweile besitzt sie aber die Bibel ihres Vaters, nachdem ihre Schwester Kim Kardashian heimlich bei einer Auktion darauf geboten und sie ihr anschließend geschenkt hatte. Khloé gab zu, dass ihr die Bibel unglaublich viel bedeutet. „Allein die Handschrift meines Vaters zu sehen, ist so besonders für mich“, verriet sie.

Kürzlich hatte die 41-Jährige angekündigt, dass ihr Podcast in Zukunft „etwas lockerer“ wird. „In dieser Staffel mache ich definitiv mehr Solo-Episoden. Die kamen richtig, richtig gut an – die Leute konnten Themen einreichen, über die ich sprechen sollte“, schilderte sie. Außerdem habe sie das Feedback bekommen, weniger Experten einzuladen. Stattdessen wünschen sich die Hörer Familienmitglieder oder Menschen aus Khloés engem Umfeld als Gäste. „Es wird also etwas lockerer und weniger wie eine Talkshow“, erklärte der Star.