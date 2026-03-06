Stars Khloé Kardashian gibt Einblick in Babynamen-Entscheidung

Khloé Kardashian poses with the award - 2025 Duftstars In Duesseldorf - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2026, 14:00 Uhr

Khloé Kardashian hätte ihren Sohn beinahe Tiger genannt.

Die 41-Jährige begrüßte 2022 einen kleinen Jungen namens Tatum – ihr zweites Kind mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson – über eine Leihmutter. Kardashian hat nun verraten, dass sie nach seiner Geburt Schwierigkeiten hatte, einen Namen für ihn zu finden, und ernsthaft über eine „wilde“ Alternative nachgedacht hatte.

In einem auf YouTube geposteten ‚Ask Me Anything‘-Video erklärte sie: „Tatum, ich glaube, ich habe neun Monate lang keinen Namen gefunden. Nach seiner Geburt, was verrückt war, haben wir ihn zunächst Baby genannt. Und dann haben wir ihn manchmal einfach Rob genannt. Ich wollte einen Namen mit T, etwas, das immer noch einzigartig ist, aber nicht zu einzigartig, nicht verrückt. Aber ich glaube, der wildeste Name, der mir für ihn gefallen hat, war Tiger.“

Khloé Kardashian ist auch Mutter der 2018 geborenen Tochter True, und sie bestand darauf, dass es keine Alternativen für den Namen ihrer kleinen Tochter gab – und sie hätte Tristan Thompsons von ‚Game of Thrones‘ inspirierten Vorschlag „Khaleesi“ sicherlich nicht zustimmen. Khloe sagte: „Und dann gab es für True keine wirklichen Optionen. Ich wusste einfach, dass es True sein musste. Ich liebte den Namen True. Aber Tristan wollte sie Khaleesi nennen. Das war in der großen ‚Game-of-Thrones‘-Ära, und ich wusste einfach, dass wir sie nicht nach Khaleesi benennen würden, aber ich glaube, das ist der einzige andere Name, der mir einfällt, aber das würde nicht passieren. Khaleesi. Verrückt.“

Die Reality-TV-Star verriet noch, dass True eigentlich ein alter Familienname ist, der von ihrem Onkel mütterlicherseits stammt, der starb, als sie noch jung war.