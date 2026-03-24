Stars Gemeinsamer Urlaub: Kim Kardashian ist ’sehr verknallt‘ in Lewis Hamilton

Kim Kardashian - October 2025 - Famous - All's Fair Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2026, 11:00 Uhr

Die Romanze der Reality-TV-Ikone mit dem Formel-1-Star scheint immer ernster zu werden.

Kim Kardashian soll „sehr verknallt“ in Lewis Hamilton sein.

Das Duo wird seit einigen Monaten miteinander in Verbindung gebracht und wurde nun zusammen in Tokio gesichtet – gemeinsam mit Kims drei jüngeren Kindern Saint (10), Chicago (9) und Psalm (6), die sie mit ihrem Ex-Mann Kanye West hat. Auch Kims Schwester Khloé Kardashian und deren Kinder True (7) und Tatum (3) waren bei dem Japan-Trip mit dabei.

Ein Insider verriet gegenüber ‚People‘: „Er ist einfach ein entspannter Typ mit großartiger Ausstrahlung. Ihre Familie mag ihn und Kim ist sehr verknallt in ihn. Beide sind sehr beschäftigt mit ihren Karrieren, sehen sich aber so oft wie möglich.“ Kim und der Formel-1-Star sollen „mehr als nur eine lockere Verbindung“ haben. Der Nahestehende ergänzte: „Es braucht viel, um Kims Interesse zu wecken – und er hat sie definitiv neugierig gemacht.“

Anfang des Monats schwärmte Lewis öffentlich von Kim, nachdem sie bei der ‚Vanity Fair‘-Oscar-Party 2026 erschienen war. Er kommentierte eine Reihe von Fotos, die die Reality-TV-Ikone nach der Veranstaltung – die jährlich im Anschluss an die Oscar-Verleihung stattfindet – geteilt hatte. Kim postete Bilder, auf denen sie ein glitzerndes goldenes Kleid von Gucci mit passenden High Heels trug. Die Unternehmerin zeigte sich zudem mit eisblauen Kontaktlinsen und einem Long-Bob. Lewis reagierte auf die Bilder mit drei Herzaugen-Emojis in den Kommentaren.

Bereits Anfang des Jahres sollen die Stars ein gemeinsames Wochenende im Estelle Manor in den Cotswolds in England verbracht haben. Außerdem reisten sie Anfang Februar nach Paris. Darüber hinaus erschienen Kim und Lewis am 8. Februar zusammen beim Super Bowl 2026. Während des Spiels zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks wurde das Duo auf der Stadion-Leinwand gezeigt.

Lewis – der zuvor unter anderem Sängerin Nicole Scherzinger und Schauspielerin Sofía Vergara datete – kennt Kim bereits seit mehreren Jahren. „Da ihre Beziehung als Freundschaft begonnen hat, glauben Menschen aus ihrem Umfeld, dass das für beide etwas Endgültiges werden könnte“, verriet ein Insider gegenüber ‚Us Weekly‘. „Beide sind sehr entschlossen, dass es funktioniert – egal wie groß die Distanz ist oder wie beschäftigt sie sind.“