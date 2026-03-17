Stars JoJo Siwa: Pop-Sternchen fühlt sich wie ‚zwei verschiedene Menschen‘

Jojo Siwa at the 36th Annual GLAAD Media Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2026, 15:00 Uhr

JoJo Siwa hat das Gefühl, 'zwei verschiedene Menschen' zu sein. Sie erlebte in ihrer Karriere schon so manchen Image-Wandel.

JoJo Siwa hat das Gefühl, „zwei verschiedene Menschen“ zu sein.

Die ehemalige YouTube-Ikone und ‚Dance Moms‘-Darstellerin, die mit vollständigem Namen Joelle Joanie Siwa heißt, hat in ihrer Karriere schon so einige Looks und Images durchlaufen. Nun blickte sie auf ihre verschiedenen Phasen zurück, darunter den Bad-Girl-Stil, den die Sängerin mit ‚Karma‘ im Jahr 2024 eingeführt hat, sowie die gepflegtere und reifere Version von Joelle, die Fans heute zu sehen bekommen. In der Bildunterschrift eines TikTok-Videos, in dem ihre beiden Persönlichkeiten einen Streit zwischen Kourtney und Khloé Kardashian lip-synchen, scherzte sie: „Du könntest mir sagen, das sind zwei verschiedene Menschen, und ich würde es glauben.“

Die ‚Boomerang‘-Sängerin sprach kürzlich auch darüber, wie sie sich seit ihrem Durchbruch bei ‚Dance Moms‘ vor einem Jahrzehnt weiterentwickelt hat. Im Gespräch mit ‚E! News‘ ‚The Rundown‘ erklärte sie: „Ich habe mich mit der Idee von Joelle wohler gefühlt. Mein Freund [Chris Hughes] nennt mich Joelle. Meine Familie nennt mich nicht Joelle. Meine Freunde nennen mich JoJo, aber Jenna Johnson von ‚Dancing With the Stars‘ nennt mich Joelle.“ Der Name sei irgendwann eine Mischung in ihrem Leben geworden, mit der sie sich heute am meisten identifiziere: „Ich fühle mich jetzt mehr denn je wie Joelle.“ Gleichzeitig betonte JoJo, dass sie noch immer herausfindet, wer Joelle eigentlich ist. Sie fügte hinzu: „Ich lerne sie selbst noch kennen. Ich denke, Joelle ist die glückliche Version von JoJo, und ich habe das Gefühl, dass JoJo die verrückte Version von Joelle ist.“

JoJo Siwa ist seit letztem Sommer mit dem ehemaligen ‚Love Island‘-Star Chris zusammen, nachdem sie sich in der britischen TV-Show ‚Celebrity Big Brother‘ kennengelernt hatten. Sie wusste, wie stark ihre Gefühle für ihn sind, als sie sich an einen Rat ihrer Freundin Meghan Trainor erinnerte. Die TV-Persönlichkeit sagte gegenüber ‚E! News‘: „Meghan Trainor hat mir einmal gesagt: ‚Du wirst wissen, dass du jemanden liebst, wenn du ihn so sehr liebst, dass du ihn quasi duplizieren willst und ein Baby bekommen willst, das aus ihm entstanden ist.‘ Eines der ersten Dinge, die ich zu ihr gesagt habe, nachdem ich angefangen hatte, Chris zu daten, war: ‚Jetzt verstehe ich, was du meinst.‘ Ich liebe [Chris] so sehr. Es muss einen Mini-[Chris] geben.“

Im September gab JoJo außerdem zu, dass sie durch ihre Beziehung mit Chris zum ersten Mal den Wunsch nach einer Hochzeit verspürte. Im Podcast ‚Reign with Josh Smith‘ sagte sie, dass sie glücklich sei und sich noch nie mehr auf ihre eigene Zukunft gefreut habe. „Ich wollte noch nie, dass die Liebe, die ich habe, einfach weiter wächst“, erklärte sie. „Ich habe noch nie eine Liebe so sehr beschützt. Ich hatte noch nie Sehnsucht nach einer Hochzeit. Ich wollte immer einfach nur ein Papier unterschreiben oder nach Vegas gehen, weil ich keine Hochzeit wollte, aber jetzt denke ich: ‚Nein, ich will einen Ring und ich will, dass mein Vater mich zum Altar führt, und ich will einen ersten Tanz und ich will Schmetterlinge.'“