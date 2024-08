Stars Khloe Kardashian: Gemischte Gefühle

Khloe Kardashian and True first day of school - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2024, 14:08 Uhr

Die zweifache Mutter findet es bittersüß, dass ihre Tochter True ab jetzt zur Schule geht.

Khloe Kardashian hat gemischte Gefühle über die Einschulung ihrer Tochter True.

Die ‚Good American‘-Gründerin findet, dass ihr sechsjähriges Mädchen fast schon zu schnell groß wird. Dass True seit kurzem die erste Klasse besucht, löste bei ihrer Mutter daher eine „komische Mischung aus Verlust, Sorge und Angst“ aus. Auf Snapchat verriet Khloe über ihre aktuelle Gefühlslage: „Es ist so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wenn True ein neues Schuljahr beginnt. Das ist ein großer Meilenstein für sie… die erste Klasse. Ich werde nicht lügen, es fällt mir wirklich schwer damit umzugehen, dass sie schon in die erste Klasse geht.“ Im Clip erklärt Khloe weiter: „Da ist dieses unbestreitbare Gefühl, dass ich jeden Tag Teile von ihr verliere. Die kleinen Dinge, die sie einmal war, werden mit neuen Teilen ausgetauscht, die sie zu der kleinen wunderbaren Person machen, die sie werden wird. Und ich vermisse sie. All die kleinen Versionen von ihr, die sie einmal war. Die Zeit vergeht schnell, jedes Jahr schneller, und dieses neue Schuljahr erinnert mich daran, dass ich jeden Moment genießen und ganz wahrnehmen muss.“

Dennoch ist Khloe selbstverständlich auch unglaublich stolz auf ihre Erstgeborene. „Sie ist mehr als ich mir für meine Tochter jemals hätte erträumen können“, schwärmt sie. „Sie aufwachsen zu sehen macht mir Vorfreude auf die Jahre und Erfahrungen, die vor uns liegen.“