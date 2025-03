Film Jonathan Majors in der Hauptrolle des Actionstreifens ‚True Threat‘

Jonathan Majors - Hollywood Unlocked's Fourth Annual Impact Awards - The Beverly Hilton - 21 06 24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2025, 18:00 Uhr

Jonathan Majors wird die Hauptrolle in dem Actionfilm ‚True Threat‘ spielen.

Der 35-jährige Schauspieler hat für den Streifen unterschrieben, der von Gerard McMurray inszeniert und für CAT5 produziert wird. Er wird den Special Forces-Agenten Vernon Threat auf der Suche nach Gerechtigkeit spielen, nachdem dessen Sohn im Teenageralter von einer Harlemer Gang namens The Apollo Kids ermordet wurde. Entschlossen, seinen Verlust zu rächen, infiltriert Threat The Carter – ein hoch aufragendes 20-stöckiges Projektgebäude, das als Hochburg der Gang dient – und kämpft sich bis in die oberste Etage durch, wo es zu einem finalen Showdown mit ihrem Anführer und seinem ehemaligen Mentor Shallow kommt.

McMurray führte nicht nur Regie, sondern schrieb auch das Drehbuch zusammen mit Hodge K. Johnson. Larnel Stovall wird das Actiondesign von ‚True Threat‘ beaufsichtigen, wobei der Film 52 Blocks, einen schwarzen amerikanischen Martial-Arts-Stil, prominent präsentieren wird – und damit der erste große Film ist, der diese Disziplin in den Mittelpunkt stellt.

‚True Threat‘ ist die nächste Produktion für CAT5, nachdem das actionorientierte Label am Freitag (28. März) den Film ‚A Working Man‘ mit Jason Statham in der Hauptrolle veröffentlichen wird. Majors ist vor allem für seine Rolle als Kang the Conqueror in den Marvel Cinematic Universe (MCU)-Projekten ‚Loki‘ und ‚Ant-Man and The Wasp: Quantumania‘ bekannt, wurde jedoch gefeuert, nachdem er 2023 wegen zweier Vergehen von rücksichtsloser Körperverletzung und Belästigung gegen seine Ex-Freundin Grace Jabbari verurteilt worden war.