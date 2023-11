Beauty & Fashion Kim Kardashian: Das Sammeln von Swarovski-Figuren gehört zu ihren Leidenschaften

Kim Kardashian at the Met Gala in New York City - Getty - May 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.11.2023, 18:00 Uhr

Kim Kardashian erzählte, dass sie Swarovski-Figuren sammelt, weil sie von Kristallen besessen sei.

Die 43-jährige SKIMS-Gründerin tat sich für ihre neueste Kollektion mit der österreichischen Schmuckmarke zusammen und verriet, dass sie bereits „ihr ganzes Leben lang“ eine leidenschaftliche Sammlerin von Swarovski-Statuen sei.

Die Prominente verriet in einem Interview gegenüber ‚ELLE‘: „Ich habe mein ganzes Leben lang Swarovski-Figuren und -Kristalle gesammelt. Wenn ich Kristalle benutze, dann sind das immer Swarovski-Kristalle. Bis heute schenken mir meine Kinder sogar die Swarovski-Figuren zum Muttertag, da sie genau wissen, wie sehr ich die Kristalle liebe.“ Kims Shapewear-Marke arbeitet mit Giovanna Battaglia Engelbert von Swarovski zusammen, um eine exklusive Kollektion aus körperbetonendem Schmuck und mit Kristallen verzierter Shapewear zu designen. Und Kardashian schwärmte davon, dass die Zusammenarbeit wie ein wahrgewordener Traum sei, weil sie „schon immer ein Swarovski-Mädchen“ gewesen sei. „Diese Zusammenarbeit war für mich eine natürliche Verbindung und ein Traum, weil ich schon immer ein Swarovski-Mädchen war. Die Swarovski-Kristalle und der Glamour der Marke machen mich so glücklich und ich hoffe, dass es unseren Kunden beim Tragen der Kollektion genauso gehen wird“, so der Star weiter.