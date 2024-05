Stars Kim Kardashian: Alles aus mit Odell Beckham Jr.

Kim Kardashian - Vice President Harris Holds Criminal Justice Roundtable At White House 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2024, 10:48 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin ist wieder Single: Ihre Beziehung mit Football-Star Odell Beckham Jr. ist gescheitert.

Die Romanze von Kim Kardashian mit Odell Beckham Jr. ist „im Sande verlaufen“.

Die Reality-TV-Darstellerin war seit dem vergangenen September mit dem American-Football-Spieler liiert. Nun ist alles aus zwischen dem Promi-Paar. „Es ist vorbei und hat sich einfach in Luft aufgelöst“, enthüllt ein Insider gegenüber dem ‚People‘-Magazin.

Die 43-Jährige habe derzeit andere Prioritäten als eine romantische Beziehung. „Kim und Odell haben in letzter Zeit ihre eigenen Sachen gemacht. Kim ist so beschäftigt und hat sich nicht unter Druck gesetzt, sich an jemanden zu binden oder eine ernsthafte Beziehung zu führen. Ihr geht es nur darum, eine aktive Mutter zu sein“, verrät ein weiterer Insider laut ‚Entertainment Tonight‘. Zusammen mit ihrem Ex-Mann Kanye West hat Kim die Kinder North (10), Saint (8), Chicago (6) und Psalm (4).

Böses Blut gebe es aber nicht zwischen der Unternehmerin und dem NFL-Star, der für die Baltimore Ravens spielt. „Kim und Odell haben immer offen und ehrlich über ihre Zukunft gesprochen, egal ob sie zusammen oder getrennt sind“, fügt der Vertraute hinzu. „Sie hatten eine gute Beziehung und es gibt auf beiden Seiten keinen Unmut. Sie waren erst befreundet und sind es immer noch. Sie werden auch weiterhin die Freiräume, Karrieren, Familien und Freunde des jeweils anderen respektieren.“