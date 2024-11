Humanoide Maschine Kim Kardashian führt vor: Das kann der neue Tesla-Roboter

Kim Kardashian hat mit einem Tesla Bot "Schere, Stein, Papier" gespielt. (lau/spot)

SpotOn News | 19.11.2024, 12:56 Uhr

Tesla Bots sollen Menschen in Zukunft langweilige Aufgaben abnehmen. Kim Kardashian präsentierte jetzt eine der Maschinen auf X.

Bereits im Oktober führte die Firma Tesla in Kalifornien einmal mehr humanoide Roboter, den sogenannten Tesla Bot, vor. Jetzt präsentierte Kim Kardashian (44) in Elon Musks (53) sozialem Netzwerk X die Maschine, die nach Aussage der Firma Menschen in Zukunft "unsichere, sich wiederholende oder langweilige Aufgaben" abnehmen soll. In einem dort geteilten Clip interagiert Kardashian dem Anschein nach mit dem Tesla Bot.

Kim Kardashian stellt Tesla-Roboter vor

"Mein neuer Freund", schreibt Kardashian zu einem Video, das sie auf einer Grünfläche neben dem Tesla Bot zeigt. Als sie dem Roboter zuwinkt, wirkt es so, als würde er autonom zurückwinken. Dann scheint sie dem Bot beizubringen, mit seiner Hand ein Herz-Symbol zu formen. "Du weißt, wie man das macht?", reagiert Kardashian erstaunt.

In weiteren Clips, die sie in ihren Instagram-Storys geteilt hat, spielt Kardashian etwa "Schere, Stein, Papier" mit dem Tesla Bot. Unklar bleibt dabei, ob sie tatsächlich mit der Maschine interagiert oder aber der Tesla Bot von einer Person, die nicht im Bild zu sehen ist, ferngesteuert wird. Letzteres soll sich laut "Bloomberg" bei der Oktober-Präsentation der Tesla Bots zugetragen haben, ohne dass die Firma dies transparent gemacht hatte. So teilte etwa ein Besucher des Tesla-Events ein Video des Roboters, in dem dieser zugibt: "Heute werde ich von einem Menschen unterstützt."

Tesla-Chef Musk erklärte im Juli, dass die Maschine möglicherweise ab dem kommenden Jahr firmenintern zum Einsatz kommen könnte. Ab dem Jahr 2026 ist nach derzeitigem Stand eine Markteinführung vorstellbar. Das Gerät soll dann zwischen 20.000 und 30.000 US-Dollar kosten, hieß es wiederum vonseiten des Tesla-CEOs im Oktober.