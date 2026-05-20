Stars Kim Kardashian nimmt 35 Nahrungsergänzungsmittel täglich

Kim Kardashian at the Met Gala 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2026, 14:00 Uhr

Kim Kardashian hat in einem Podcast einen ungewöhnlich intensiven Einblick in ihre tägliche Gesundheits- und Wellnessroutine gegeben.

Die 45-Jährige erklärte, dass sie im Rahmen ihres Programms rund 35 Nahrungsergänzungsmittel pro Tag einnehme, die sie auf mehrere Mahlzeiten verteile. Dabei sprach sie offen darüber, dass sie mit einer gewissen „Pillenmüdigkeit“ zu kämpfen habe, die sie zeitweise sogar dazu gebracht habe, einzelne Präparate wie Fischöl aus ihrem Alltag zu streichen – diese Entscheidung habe sie nach Blutuntersuchungen jedoch wieder korrigiert.

Gleichzeitig schilderte Kardashian, dass sie sich eine einfachere Lösung wünschen würde, etwa in Form einer regelmäßigen Infusion statt vieler Tabletten. „Ich nehme wahrscheinlich 35 Nahrungsergänzungsmittel pro Tag … Ich verteile sie auf drei Mahlzeiten …“, so Kardashian im ‚Good Hang‘-Podcast und fügte hinzu: „Die Pillen sind einfach so groß! Ich wünschte, es gäbe eine Infusion, die ich jeden Tag bekommen könnte, und ich würde sie einfach auf dem Weg zur Arbeit machen.“

Ergänzend berichtete sie außerdem von regelmäßigen medizinischen Checks innerhalb ihrer Familie, darunter Knochendichtemessungen per mobilem Scanner sowie Ganzkörperuntersuchungen im Rahmen ihrer Reality-Show ‚The Kardashians‘. Sie kenne jemanden, der mit einem mobilen DEXA-Scanner in einem Kleinbus vorbeikomme, sodass man sich einfach hinlegen könne. Ihre Schwestern und ihre Mutter – die alle in derselben Wohnanlage leben – würden regelmäßig diesen Service nutzen, indem sie in den Van gingen und sich für etwa drei Minuten scannen ließen, um anschließend ihre Knochendichte zu erfahren.