Stars Kim Kardashian legt Jura-Pläne auf Eis

Kim Kardashian at the Met Gala 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2026, 11:00 Uhr

Kim Kardashian soll Berichten zufolge die Möglichkeit abgelehnt haben, die kalifornische Anwaltsprüfung in diesem Jahr zu wiederholen.

Die 45-Jährige hat Jura studiert, um eine qualifizierte Anwältin zu werden, erlitt jedoch einen herben Rückschlag, als sie im vergangenen Jahr ihre Abschlussprüfung nicht bestand. Sie muss diese wiederholen, wenn sie sich ihren Traum von einer Karriere als Anwältin erfüllen will. Einem neuen Bericht zufolge wird Kardashian es dieses Jahr jedoch nicht erneut versuchen, da sie einfach zu beschäftigt ist, um sich ihrem Studium zu widmen.

Ein Insider berichtete der Kolumne ‚PageSix‘ der ‚New York Post‘: „Kim hat einen vollgepackten Terminkalender und ist stark in die Dreharbeiten und die Produktion mehrerer Projekte eingebunden, daher hat sie beschlossen, dass es das Beste ist, diese Runde der Anwaltsprüfung auszulassen und sich darauf zu konzentrieren, sie erneut abzulegen, wenn sie sich bereit fühlt. Wenn Kim sich etwas in den Kopf gesetzt hat, gibt sie alles, und das ist nichts, was sie auf die leichte Schulter nimmt.“

Die meisten Menschen würden vor der Anwaltsprüfung ihre gesamte Energie auf das Lernen konzentrieren, sie hingegen arbeite als alleinerziehende Mutter ununterbrochen und versuche, alles unter einen Hut zu bringen, so der Insider weiter.