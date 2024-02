Stars Kim Kardashian: Sie will nicht allein leben

Kim Kardashian - 2023 GQ Men Of The Year - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2024, 12:00 Uhr

Kim Kardashian fände es „schön, mein Leben mit jemandem zu teilen“.

Die 43-jährige Schönheit, die mit ihrem Ex-Mann Kanye West die Kinder North (10), Saint (8), Chicago (6) und Psalm (4) hat, hat verraten, dass sie gerne erneut die Liebe finden würde.

Kim, die zwischen 2014 und 2022 mit Kanye verheiratet war, erzählte bei ‚This Life of Mine with James Corden‘: „Ich bin nicht einsam, also geht es mir gut. Ich habe meine Kinder, ich habe Arbeit, ich habe meine Familie. Aber es wäre schön, mein Leben mit jemandem zu teilen.“ Allerdings sei es auch immer ein großer Schritt, einen neuen Partner zu finden, den Kim sehr ernst nehme. „Wenn man es tut, ist es so eine große Sache, dass ich das nicht auf die leichte Schulter nehme.“

Der TV-Star, der zuvor mit Kanye, Kris Humphries und Damon Thomas verheiratet war, wurde in den letzten Monaten mit dem Sportstar Odell Beckham Jr. in Verbindung gebracht. Aber ein Insider bestand kürzlich darauf, dass das Promi-Duo es mit einer Romanze nicht eilig habe. Der Insider verriet gegenüber ‚PEOPLE‘: „Keiner von ihnen hat es wirklich eilig, sich in etwas Ernstes zu stürzen.“ Kim hatte zuvor an Odells Geburtstagsparty im 90er-Jahre-Stil in New York City teilgenommen. Der Reality-Star wurde bei der Party von Lori Harvey, Ashley Graham und Emily Ratajkowski begleitet – aber Kims Anwesenheit löste Spekulationen über ihren Beziehungsstatus aus. Ein Insider verriet: „Es war eine sehr lustige Party mit vielen lustigen Leuten.“