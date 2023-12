Für den Streamingdienst Hulu Kim Kardashian soll für neue Serie zur Scheidungsanwältin werden

Kim Kardashian könnte ihre eigene Anwaltsserie bekommen.

SpotOn News | 04.12.2023, 21:06 Uhr

Kim Kardashian möchte Anwältin werden - und das nicht nur im echten Leben. Auch in einer Serie für den US-Streamingdienst Hulu soll sie diese Rolle übernehmen.

Unternehmerin und Reality-TV-Star Kim Kardashian (43) steigt jetzt offenbar richtig ins Film- und Seriengeschäft ein. Nach Rollen in der Serie "American Horror Story" und dem Netflix-Film "The Fifth Wheel" soll Kardashian auch eine Figur in einer neuen Drama-Serie beim US-Streamingdienst Hulu spielen. Das berichtet unter anderem das US-Branchenportal "Deadline". Kardashian befinde sich demnach gerade in entsprechenden Verhandlungen. Es sei geplant, dass sie eine erfolgreiche Scheidungsanwältin verkörpert, die ihre eigene Kanzlei in Los Angeles führt und deren Team rein aus Frauen besteht.

Dafür soll sie dem Bericht zufolge erneut mit "American Horror Story"-Co-Schöpfer Ryan Murphy (58) arbeiten. In "Delicate", der zwölften Staffel der Horror-Anthologie-Serie, die im September in den USA angelaufen ist, ist Kardashian unter anderem neben Emma Roberts (32) und Cara Delevingne (31) zu sehen. Ende November wurde zudem bekannt, dass Netflix sich die Rechte an Kardashians Komödie "The Fifth Wheel" gesichert hat. Sie soll darin nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern auch als Produzentin mit an Bord sein.

Kim Kardashian bringt Jura-Erfahrung mit

Für die Rolle der Scheidungsanwältin ist Kardashian wohl bestens geeignet. Im echten Leben arbeitet die Unternehmerin seit einer ganzen Weile daran, Anwältin zu werden. 2021 hatte sie nach drei erfolglosen Anläufen ihr erstes Jura-Examen bestanden. Sie ist zudem Tochter des verstorbenen Anwalts Robert Kardashian (1944-2003), der unter anderem Teil des Anwaltsteams von O. J. Simpson (76) in dessen aufsehenerregendem Strafprozess im Jahr 1995 war.