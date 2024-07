Film Karen Fukuhara: Das lernte sie von Margot Robbie und Cara Delevingne

Bang Showbiz | 22.07.2024, 11:45 Uhr

Die Darstellerin erzählte, dass ihr die Stars beibrachten, wie man „Nein“ sagt.

Karen Fukuhara erzählte, dass ihr Margot Robbie und Cara Delevingne beibrachten, wie man „Nein“ sagt.

Die 32-jährige ‚The Boys‘-Schauspielerin feierte ihren Durchbruch mit der Rolle der Katana in ‚Suicide Squad‘ im Jahr 2016, in dem sie zusammen mit der 34-jährigen ‚Barbie‘-Darstellerin und dem 31-jährigen Model auf der großen Leinwand zu sehen war.

Als der Star damit begann, sich in der Branche einen Namen zu machen, verriet Fukuhara, dass Robbie und Delevingne ihr am Filmset des DC-Films beigebracht hatten, wie sie ihre Grenzen besser durchsetzen kann. In einem Interview gegenüber ‚Collider‘ verriet Karen: „Ich habe vergessen, wer mir das am Set genau sagte, aber bis dahin – und das bin ich immer noch und ich glaube nicht, dass ich diesen Ratschlag voll und ganz beherzige – bin ich immer so eine Ja-Sagerin gewesen. Immer ja. ‚Ja, ich mache das. Ja. Ja, und was noch?‘ Vielleicht waren es Margot und Cara, aber sie haben mir beigebracht, wie mächtig ein ‚Nein‘ sein kann und dass man seine Grenzen kennen muss, und auch, dass man nicht nur sich selbst als Schauspieler, sondern auch für seine Figur einstehen und ‚Nein‘ sagen muss, damit die Figur in gewisser Weise auch sie selbst sein kann.“ Neben Robbie und Delevingne konnte die Darstellerin in dem Superheldenfilm auch mit anderen Hollywood-Legenden wie Will Smith und Jared Leto arbeiten, aber am meisten freute sich Fukuhara darüber, mit Viola Davis auf der Leinwand zu sehen zu sein.