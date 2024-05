Digitalmesse OMR Kim Kardashian: Von der Met Gala direkt nach Hamburg

Kim Kardashian während ihres Aufenthalts in Hamburg am 7. Mai. (lau/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 23:22 Uhr

Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian stattete am Dienstag Hamburg einen Besuch ab, und sprach auf der Digitalmesse OMR. So lief der Auftritt des US-Stars.

Erst am Montagabend (Ortszeit) sorgte Superstar und Influencer-Königin Kim Kardashian (43) wie gewohnt auf der Met Gala in New York für Aufsehen. Die 43-Jährige präsentierte sich dort in einem hautengen Korsettkleid mit Mini-Taille. Von dieser Veranstaltung ist Kardashian direkt nach Hamburg gereist, um am Dienstagnachmittag (7. Mai) auf der Digital- und Marketingmesse OMR als Stargast zu erscheinen. Auf der Bühne in den Hamburger Messehallen scherzte Kardashian dann auch, dass ihr Auftritt für sie als perfekte Ausrede gedient habe, sich nicht auf den After-Show-Partys der Met Gala in New York blicken lassen zu müssen, wie der NDR berichtet.

Eine Stunde lang Kim Kardashian live erleben

Gegen 14:00 Uhr war Kardashian am Dienstagmittag in Hamburg gelandet. Am Flughafen gab die Ex-Frau von Rapper Kanye West (46) im entspannten Jogging-Outfit Autogramme. Um 16:00 Uhr betrat Kardashian dann die Bühne der Hamburger Digitalmesse. Begrüßt wurde der Reality-Star vom deutschen Moderator Kai Pflaume (56), der auf seinem Instagram-Profil sogleich ein Selfie mit der US-Berühmtheit postete.

Auf der Bühne sprach Kardashian, die in dem sozialen Netzwerk selbst auf über 360 Millionen Follower kommt, über ihren Umgang mit Social Media. So sagte sie etwa, dass sie die Dienste Instagram und X (vormals Twitter) favorisieren würde, heutzutage nach dem Absetzen eines eigenen Posts ihr Smartphone aber weglege und mit Missachtung strafe, da es regelmäßig negative Kommentar-Reaktionen geben würde. Auch für ihre Kinder würden daheim strenge Social-Media-Regeln gelten. So sollten sie etwa im Auto mit ihren Sinnen die am Fenster vorbeiziehende echte Welt wahrnehmen, und nicht den Bildschirm ihres jeweiligen Telefons.

Nach rund einer Stunde war der Auftritt von Kardashian, die sich für ein schlichtes, schwarzes, hochgeschlossenes Kleid entschieden hatte, dann auch schon wieder vorbei. Die Digitalmesse OMR ist bekannt für namhafte Gäste. So schauten in der Vergangenheit etwa schon Star-Regisseur Quentin Tarantino (61) und Hollywoodstar Ashton Kutcher (46) in Hamburg vorbei. In diesem Jahr zählen neben Kardashian unter anderem Produzenten-Legende Rick Rubin (61) und Künstler Jeff Koons (69) zu den Stargästen.