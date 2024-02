Stars Kim Kardashian: Will sie nochmal heiraten?

Kim Kardashian - 2023 GQ Men Of The Year - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2024, 10:12 Uhr

Die 43-jährige Reality-Ikone verrät, was ihr Traummann mitbringen müsste.

Kim Kardashian verrät, was ihr Traummann mitbringen muss.

Die 43-jährige SKIMS-Gründerin war bisher dreimal verheiratet. Nachdem sie sich 2004 nach vier Jahren Ehe vom Musikproduzenten Damon Thomas scheiden ließ, wagte sie sich 2011 für den Basketball-Spieler Kris Humphries erneut vor den Traualtar. Die Ehe scheiterte bekanntlich bereits nach wenigen Wochen, doch Kim hatte die Hoffnung auf die große Liebe offenbar nicht verloren. 2014 gab sie Kanye West das Ja-Wort und bekam vier Kinder mit ihm, bevor die beiden 2022 offiziell getrennte Wege gingen. In einer neuen Folge des Podcasts ‚This Life of Mine‘ mit James Corden gab sich die Reality-Ikone jetzt eher bedeckt, als sie auf eine mögliche vierte Hochzeit angesprochen wurde. „An manchen Tagen denke ich mir ‚Naja, ich weiß, dass mein Leben wirklich groß ist und ich verstehe, dass es eine sehr, sehr, sehr besondere, einzigartige Person braucht, um damit umzugehen“, erklärte Kim. „Ich finde mein Leben wirklich aufregend und wer auch immer in mein Leben kommt wird viel Spaß haben. Aber es ist sehr viel.“ Auf die Frage, was ihr Traummann mitbringen müsste, antwortete sie: „Er steht hinter dem, was er tut. Er übernimmt Verantwortung. Gute Zähne. Er kann sich behaupten. Ich muss ihn nicht andauernd babysitten. Also einfach eine aufrichtige Person, die ambitioniert ist und ihre eigene Motivation im Leben hat — die Liste ist so lang.“

Verschiedenen Berichten zufolge soll Kim derzeit mit dem American-Football-Spieler Odell Beckham Jr. liiert sein. Im Podcast ‚On Purpose‘ gab sie bereits vor einer Weile preis, dass eine Beziehung für sie derzeit allerdings keine Priorität hat. „Ich lasse mir definitiv Zeit und ich glaube, dass so viele Faktoren eine Rolle spielen, insbesondere wenn man Kinder hat. Man muss aufpassen, welche Leute man in sein Leben lässt“, erklärte Kim damals.