Stars Kim Novak kritisiert Besetzung von Sydney Sweeney in ‚Scandalous!‘

Kim Novak Avalon 01.09.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.03.2026, 20:52 Uhr

Kim Novak hat angedeutet, dass Sydney Sweeney zu kurvig sei, um sie in 'Scandalous!' zu spielen. Sie hätte die Schauspielerin persönlich nicht gecastet.

Kim Novak hat angedeutet, dass Sydney Sweeney zu kurvig sei, um sie in ‚Scandalous!‘ zu spielen.

Der von Colman Domingo inszenierte Film erzählt ihre Romanze aus den 1950er-Jahren mit dem legendären Sänger Sammy Davis Jr. – gespielt von David Jonsson. Die Wahl des Castings für Kim fiel auf Sydney, doch die Schauspielerin verriet, dass sie persönlich wohl anders entschieden hätte.

Der Streifen behandelt die Liebesgeschichte zwischen Kim Novak und Sammy Davis Jr. in den 1950ern: Die Schauspielerin und der Sänger – der im Mai 1990 im Alter von 64 Jahren an Kehlkopfkrebs starb – lernten sich 1956 in der ‚The Steve Allen Show‘ kennen und gingen später eine Beziehung ein. Das gemischt-rassige Paar wurde damals sowohl innerhalb als auch außerhalb Hollywoods stark kritisiert, und Columbia-Pictures-Chef Harry Cohn soll Davis gedrängt haben, die Beziehung zu beenden. 1958 veröffentlichte ein Klatschkolumnist aus Chicago einen Bericht über ihre Beziehung und behauptete, sie wollten heiraten – was beide jedoch bestritten. Die Geschichte verbreitete sich schnell im ganzen Land. Davis heiratete später 1958 Loray White, während Novak sieben Jahre später den Schauspieler Richard Johnson ehelichte.

Ihre Geschichte wird nun verfilmt, doch Kim befürchtet, dass sich der Film zu stark auf den sexuellen Aspekt ihrer Beziehung konzentriert, obwohl sie und Sammy „so viel gemeinsam“ hatten. Sie sagte: „Es gibt keine Möglichkeit, dass es nicht eine sexuelle Beziehung wäre, weil Sydney Sweeney die ganze Zeit sexy aussieht. Sie war völlig falsch besetzt, um mich zu spielen.“

Sydney – die sich „unglaublich geehrt“ fühlt, Novak darzustellen – erklärte zuvor, dass sie sich lange unsicher wegen ihrer großen Brust gefühlt habe. Sie sagte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Ich bin mit Brüsten aufgewachsen. Ich hatte in der sechsten Klasse schon 70E und habe mich nie selbstbewusst gefühlt.“ Als Kind habe sie sich deshalb nie wohlgefühlt und sich „einfach verstecken“ wollen. Erst als sie Cassie in ‚Euphoria‘ gespielt habe, habe sie gemerkt, dass es eigentlich etwas Starkes ist, selbstbewusst zu sein: „Unsere Körper sind unglaublich. Wir sollten sie annehmen und uns wohl in unserer Haut fühlen.“ Die Schauspielerin verriet außerdem, dass sie früher über eine Brustverkleinerung nachgedacht habe, heute aber froh sei, es nicht getan zu haben.