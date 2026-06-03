Film Sydney Sweeney in Lindsey Anderson Beers Neuinterpretation von ‚Sleepy Hollow‘ besetzt

Sydney Sweeney - Los Angeles Premiere of HBO's "Euphoria" Season 3 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2026, 19:00 Uhr

Sydney Sweeney wird eine neue Version von Katrina Van Tassel in einer Verfilmung von Lindsey Anderson Beers noch unveröffentlichtem Buch 'Hollow' spielen.

Sydney Sweeney wurde für Lindsey Anderson Beers Neuinterpretation von ‚The Legend of Sleepy Hollow‘ besetzt.

Die ‚Euphoria‘-Darstellerin hat ihre nächste große Rolle ergattert, nachdem Beer – bekannt als Autorin und Regisseurin von ‚Pet Sematary: Bloodlines‘ aus dem Jahr 2023 – eine Kinoadaption ihres Debütromans ‚Hollow‘ auf den Weg gebracht hat. Wie ‚Deadline‘ berichtet, hat die Filmemacherin den Roman an das Verlagshaus Penguin Random House beziehungsweise dessen Imprint Putnam verkauft. Nun soll aus dem Buch ein Spielfilm entstehen. Beer wird Regie führen, das Drehbuch selbst adaptieren und den Film über ihre Produktionsfirma Lab Brew gemeinsam mit LuckyChap produzieren.

Der Roman und die Verfilmung sind eine mutige Neuinterpretation von ‚The Legend of Sleepy Hollow‘ aus der Perspektive von Katrina Van Tassel, die von Sydney Sweeney gespielt wird. Die Figur wird nicht mehr lediglich als romantischer Preis dargestellt, sondern als zentrale Figur eines übernatürlichen Liebesdreiecks und eines gefährlichen Geheimnisses. Die Geschichte verbindet eine gotische Atmosphäre mit Elementen eines erotischen Thrillers und psychologischen Motiven.

Der Roman, dessen Veröffentlichung beschleunigt vorangetrieben wird, soll Ende 2027 erscheinen – passend zum Entwicklungszeitplan der Kinoadaption. Der Film wird zugleich das erste offizielle Projekt von Sweeneys neuer Produktionsfirma Honey Trap Banner sein. Das Unternehmen wurde erst in dieser Woche vorgestellt. ‚Deadline‘ berichtete, dass sie das Studio gemeinsam mit ihrer langjährigen kreativen Partnerin Kaylee McGregor gegründet hat, die als Präsidentin für Produktion und Entwicklung fungieren wird. Berichten zufolge hat die Firma einen First-Look-Vertrag mit Sony Pictures abgeschlossen.

Zuletzt war Sweeney in der dritten und letzten Staffel von ‚Euphoria‘ zu sehen, in der ihre Figur Cassie ein Model auf OnlyFans wird. Der Schöpfer der HBO-Serie, Sam Levinson, gab zu, dass er zeitweise darüber nachgedacht habe, die Nacktheit in einer bestimmten Montageszene zu streichen, in der Cassie in verschiedenen Stadien der Entblößung zu sehen ist. Die Schauspielerin selbst habe diesen Plan jedoch verworfen. Er sagte im ‚Popcast‘ der ‚New York Times‘: „Nun, es ist lustig. Als ich das zunächst geschrieben habe, dachte ich: ‚Vielleicht drehen wir das alles und verzichten auf die Nacktheit.'“ Er sprach mit Sydney darüber und schlug vor, bestimmte Dinge anders zu filmen. Die Schauspielerin war aber gar nicht an Bord: „Sie sah mich an und sagte: ‚Machst du Witze? Ich spiele ein OnlyFans-Model. Du willst das also irgendwie umgehen?‘ Und ich dachte: ‚Ja, okay, das ist ein berechtigter Punkt.‘ Deshalb gibt es immer eine Diskussion darüber, was für die Figur am besten funktioniert.“

Levinson lobte Sydney anschließend als „absolut furchtlose Schauspielerin“ und fügte hinzu, sie sei „wunderbar professionell“ gewesen und habe sich jeden Tag mit voller Einsatzbereitschaft eingebracht. Er ergänzte: „Ich liebe die Zusammenarbeit mit ihr, weil sie eine unglaubliche Flexibilität in ihrer Darstellung besitzt.“

Über die OnlyFans-Szenen – in denen Cassie als Baby verkleidet ist, eine Hundeleine trägt oder in einem hautfarbenen Body mit einer Python posiert – sagte er: „Wir beschäftigen uns mit dieser Welt von OnlyFans, in der Frauen dafür bezahlt werden, in ein ohrförmiges Mikrofon zu flüstern und daran zu lecken. Das hat eine gewisse Absurdität, die einfach Spaß macht.“