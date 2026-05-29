Stars Anna Van Patten schwärmt von Sydney Sweeney

Sydney Sweeney - AVALON - LA - April - 2026 - Euphoria S3 premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2026, 09:00 Uhr

Anna Van Patten ist von Sydney Sweeney beeindruckt.

Die Schauspielerin spielt an der Seite der 28-jährigen Sydney in der neuen Staffel von ‚Euphoria‘, der erfolgreichen HBO-Teenie-Serie, und sie hat zugegeben, dass sie von ihrer Kollegin, die in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt hat, begeistert ist.

Van Patten – die sich zuvor für Sydneys Rolle, Cassie Howard, beworben hatte – erzählte ‚Bustle‘: „Es gibt noch eine andere Szene, von der ich nicht weiß, ob sie es in die Serie schafft, aber ich durfte [Sydney] aus nächster Nähe dabei zusehen, wie sie einen Stunt gemacht hat. Ich war von ihr beeindruckt, weil sie einfach bereit war, das alles hundert Mal ganz alleine zu machen, und jedes Mal wurde es größer und verrückter.“

Van Patten hat auch die Zusammenarbeit mit Zendaya genossen, die in ‚Euphoria‘ Rue Bennett spielt, eine drogenabhängige Teenagerin, die mit dem Leben zu kämpfen hat. Sie bemerkte, dass Zendaya (29) eine „herzliche Person“ sei. Die Schauspielerin erzählte: „Sie war an meinem ersten Tag am Set dabei. Sie gab den Ton für den gesamten Dreh vor, weil sie so ruhig und präsent war. Ich fühlte mich einfach super gut aufgehoben, und sie war eine so herzliche Person.“

Unterdessen hatte Amanda Seyfied zuvor Sweeney in den höchsten Tönen gelobt und ihre Co-Darstellerin aus ‚The Housemaid – Wenn sie wüsste‘ als „Schatz“ bezeichnet. Die Schauspielerin lobte Sweeney dafür, wie sie mit dem Druck des Ruhms und des Erfolgs umgegangen ist.

Sie sagte gegenüber ‚Vanity Fair‘: „Ich beneide sie in keiner Weise um das, was sie gerade durchmacht. Ich habe viel Zeit mit ihr verbracht; wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Sie ist ein Schatz. Im Grunde ihres Herzens ist sie eine sehr großzügige, freundliche Person. Ich muss ehrlich sein: Ich habe so etwas wie das, was sie gerade durchmacht, noch nie erlebt.“

Seyfied erklärte, dass sie mit Lindsay Lohan befreundet sei und dass es sehr schädlich sein könne, wenn Menschen über Nacht so plötzlich ins Rampenlicht gerieten. Jede Form von Aufmerksamkeit in der Presse – ob positiv oder negativ – wirke wie ein blendendes Scheinwerferlicht, in dem man erst lernen müsse, sich zurechtzufinden und seinen eigenen Weg zu gehen. Das sei eine Art Akrobatik, die die meisten Menschen in diesem Alter ihrer Meinung nach noch nicht beherrschen könnten.