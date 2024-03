Stars Kim Petras: Therapie nach Erfolg mit ‚Unholy‘

Kim Petras - BRITS 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.03.2024, 10:36 Uhr

Die Popsängerin verrät, dass sie sich in Therapie begab, nachdem sie ihren musikalischen Durchbruch schaffte.

Kim Petras brauchte nach dem Erfolg von ‚Unholy‘ eine Therapie.

Die deutsche Sängerin veröffentlichte 2017 ihre erste Single, doch erst die Kollaboration mit Sam Smith im Jahr 2022 katapultierte sie zum Star. Ihr plötzlicher Ruhm bewegte die 31-Jährige dazu, sich professionelle Hilfe zu suchen.

Im Gespräch mit dem britischen ‚Cosmopolitan‘-Magazin verrät sie: „Eine Therapie war für mich notwendig, nachdem ich einen großen Song hatte, um zu lernen, wie ich alles abschalten kann… Ich hatte einen Therapeuten in meinen Teenagerjahren und hörte auf, als es zu viel wurde. Aber ich habe es vermisst, jemanden zu haben, bei dem ich alles loswerden kann. Ich empfehle jedem eine Therapie, sie ist ein wichtiges Hilfsmittel… Die Musikindustrie kann sehr hektisch werden.“

Kim fühlt sich beruhigt, weil sie weiß, dass sie Sam immer anrufen kann, wenn sie Hilfe oder Unterstützung braucht. „Sam ist ein so wunderbarer Mensch und war in vielerlei Hinsicht mein Coach. Wenn ich mich in einer Krise befinde oder etwas über mich lese, mit dem ich nicht umgehen kann, schreibe ich ihm eine SMS oder rufe ihn an. Dieses Ausmaß an medialer Aufmerksamkeit ist wirklich beängstigend. Es hat mich gezwungen, als Person zu wachsen, und es ist so inspirierend zu sehen, dass Sam in der Lage ist, das abzustreifen.“

Die Musikerin geht oft mit einer Perücke aus, um ihre blonde Mähne zu verbergen und nicht von den Fans erkannt zu werden. „Wenn ich abends ausgehe, trage ich [jetzt] eine dunkle Perücke! Ich kann nicht mehr ‚normal‘ in Schwulenclubs gehen“, berichtet sie. In Hetero-Clubs dagegen habe sie dieses Problem nicht.