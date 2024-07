Einige der Absagen Abgesagt! Diese Künstler müssen Konzerte für Juli streichen

Lena Meyer-Landrut muss ein weiteres Konzert wegen "produktionstechnischer Gründe" absagen. (eyn/spot)

SpotOn News | 01.07.2024, 20:54 Uhr

Lena Meyer-Landrut und Pearl Jam mussten zuletzt Konzerte wegen gesundheitlicher Probleme absagen. Auch andere Künstler kommen im Juli nicht wie geplant auf die Bühne.

Der Sommer ist die Zeit der Open-Air-Konzerte und selbst drinnen freuen sich viele Fans in den warmen Monaten auf Auftritte ihrer Lieblingskünstlerinnen und -künstler. Zuletzt mussten sie aber mit einigen Enttäuschungen umgehen, denn für den Juli wurden sowohl im Ausland als auch in Deutschland bereits zahlreiche Konzerte großer Künstler abgesagt.

Spontane Absage bei Pearl Jam

Am 30. Juni gab die Rockband Pearl Jam bekannt, ihre Konzerte auf der Berliner Waldbühne am 2. und 3. Juli absagen zu müssen. Bereits ein Auftritt am Vortag in London hatte wegen der Erkrankung eines Band-Mitgliedes nicht stattfinden können.

"Trotz aller Bemühungen hat sich die Band noch nicht vollständig erholt", gaben die Musiker rund um Frontmann Eddie Vedder (59) auf ihrem Instagram-Account bekannt. Ersatzkonzerte für die einzigen Deutschlandtermine der "Dark Matter"-Welttournee gibt es nicht, die Ticketkosten werden erstattet.

Zusammenbruch bei Lena Meyer-Landrut

Auch Lena Meyer-Landrut (33) konnte zuletzt aus gesundheitlichen Gründen Konzerte nicht spielen. Ihre Auftritte am 29. und 30. Juni in Bayern musste die ESC-Gewinnerin von 2010 kurz vorher absagen, weil sie sich in München vor Start der Show übergeben hatte. Daraufhin wurde die Musikerin wegen starker Schmerzen ins Krankenhaus gebracht.

Ein Konzert am 1. Juli im hessischen Hadamar wurde bereits Anfang der vergangenen Woche abgesagt – auf der Website des Veranstalters wurden "produktionstechnische Gründe" genannt. Die Tickets konnten unter anderem gegen Konzerte von Dieter Bohlen (70) und Silbermond oder Ben Zucker (40, 5. Juli) eingetauscht oder zurückgegeben werden.

Gesundheitsprobleme auch bei Kim Petras

Kim Petras (31) plante in diesem Sommer bei vier Festivals in Barcelona, London, Porto und Seattle auf der Bühne zu stehen. Doch die Konzerte im Mai, Juni und Juli wurden allesamt ersatzlos abgesagt. "Auf ärztlichen Rat hin musste ich diese schwere Entscheidung treffen, diesen Sommer nicht auf Festivals aufzutreten", verkündete die deutsche Sängerin und Grammy-Gewinnerin Ende April in einer Instagram-Story. Eine nähere Begründung nannte sie nicht.

Neil Young mit "großer, ungeplanter Pause"

Neil Young (78) versetzt seine Fans ebenfalls in Sorge, denn die kanadische Singer-Songwriter-Ikone hat seine aktuelle Tour mit Crazy Horse aufgrund gesundheitlicher Beschwerden komplett abgebrochen. Bereits im Mai waren Konzerte in Chicago, Austin und Dallas verschoben worden.

Kürzlich gab der Musiker dann bekannt, die letzten zehn Termine der "Love Earth"-Tournee, die ihn nach Kanada und durch die USA geführt hätten, ebenfalls absagen zu müssen. "Wir sind immer noch nicht vollständig genesen, also wird unsere große Tour leider eine große ungeplante Pause einlegen", heißt es auf Youngs Website. Die Termine sollen teils in einem noch unbekannten Zeitrahmen nachgeholt werden.

Terminliche Gründe bei Jason Derulo

Eine weitere Absage mussten die deutschen Fans von Jason Derulo (34) verkraften. Mitte Juli hätte der "Savage Love"-Interpret in Saarbrücken seine Hits präsentieren sollen – doch im Juni wurde der Termin auf Juli 2025 verschoben. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit, zur Verlegung hätten laut Veranstalter "terminliche Gründe" geführt.