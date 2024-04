Film Kirsten Dunst: ‚Civil War‘ lässt Raum „offen für Interpretationen“

Kirsten Dunst Variety Cover - Jason Hetherington for Variety BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2024, 14:00 Uhr

Kirsten Dunst ist der Meinung, dass ‚Civil War‘ ein Film ist, der das Publikum zum Reden bringen wird.

Die 41-jährige Schauspielerin spielt die Fotojournalistin Lee in Alex Garlands dystopischem Film, der in Amerika während eines zweiten Bürgerkriegs spielt.

Dunst geht davon aus, dass das neue Projekt für Aufsehen sorgen wird, weil es völlig „offen für Interpretationen“ sei. Der Star erklärte in einem Interview gegenüber ‚Variety‘: „Nachdem man sich diesen Film angeschaut hat, will man eine Weile mit den Leuten darüber reden. Und ich finde jeden Film, der das auslöst, unglaublich. Der gesamte Film ist offen für Interpretationen. Für mich gab es Sachen, die ich einfach akzeptierte und die noch ungeklärt waren. Dadurch kann der Zuschauer seine eigenen Gefühle über das, was er sieht, zum Ausdruck bringen.“ In dem neuen Film ist Nick Offermans US-Präsident ein narzisstischer Tyrann, wobei Kirsten Parallelen zwischen der Figur und dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump jedoch zurückwies. Die ‚Marie Antoinette‘-Darstellerin erklärte: „Für mich kommt das fiktiv an. Ich will keinen Vergleich machen, denn das ist das Gegenteil des Films. Es geht um einen faschistischen Präsidenten. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass es sich bei Nicks Charakter um eine bestimmte politische Figur handelt. Ich dachte einfach, dass das dieser Präsident auf dieser Welt ist, der sich nicht an die Verfassung und die Demokratie halten wird.“ Dunst startete ihre Karriere als Kind, drehte ihren ersten Film im Alter von sechs Jahren und enthüllte, dass sie heute „sehr wählerisch“ sei, was die Filme angeht, in denen sie mitspielen will.