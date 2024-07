Film Stephen Oyoung: Er spielt im neuen ‚Mission: Impossible‘-Film mit

Stephen Oyoung Comic Con 2018 San Diego July 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2024, 13:05 Uhr

Der Schauspieler hat sich dem Cast des nächsten Films angeschlossen.

Stephen Oyoung hat sich dem Cast des nächsten ‚Mission: Impossible‘-Films angeschlossen.

Der 39-jährige Schauspieler, der aktuell in ‚Twisters‘ mit Glen Powell zu sehen ist, wird in dem neuen Actionfilm neben den Stars Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Vanessa Kirby und Ving Rhames mit von der Partie sein.

Oyoung ist der neueste Star, der eine Rolle in dem neuen Film ergatterte, die Regie des Projekts wird ‚Mission: Impossible – Dead Reckoning‘-Filmemacher Christopher McQuarrie übernehmen, wobei bereits Hannah Waddingham, Nick Offerman, Holt McCallany, Katy O’Brian und Shea Whigham zu der Besetzung gehören. Whigham wird seine Rolle des Jasper Briggs in dem kommenden Film erneut spielen und verriet, dass er den Regisseur darum bat, eine Szene mit seiner Figur und Cruises Ethan Hunt zu schreiben. In einem Gespräch gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte der Darsteller: „Ich sagte zu Christopher McQuarrie bei [‚Mission: Impossible – Dead Reckoning‘: ‚Ich will keinen größeren Trailer haben. Ich will nicht mehr Geld haben. Ich will kein besseres Catering. Ich will einfach eine Szene zwischen Tom und mir haben, wo du, McQ, sie wie ‚Die üblichen Verdächtigen‘ schreibst und wir die Chance haben, dabei mitzumachen.‘ Und er hat abgeliefert.“ Der ‚Boardwalk Empire‘-Star war von der Hollywood-Ikone zuvor zum Abendessen eingeladen worden, nachdem sie gemeinsam an der Szene arbeiteten, wobei Cruise zugab, dass die Produktion des Films noch lange nicht abgeschlossen sei.