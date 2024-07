Donna Leon, Sat.1 Fastfood-Check, ... TV-Tipps am Montag

"Donna Leon: Tierische Profite": Brunetti (Uwe Kockisch, r.) und Vianello (Karl Fischer) werden zu einem Tatort gerufen. (cg/spot)

SpotOn News | 01.07.2024, 06:00 Uhr

Commissario Brunetti kommt in "Donna Leon: Tierische Profite" (Das Erste) einem Fleischskandal auf die Spur. Sat.1 macht bei fünf Anbietern den "Fastfood-Check" und in "xXx 2 - The Next Level" (kabel eins) ist Ice Cube als Geheimagent unterwegs.

20:15 Uhr, Das Erste, Donna Leon: Tierische Profite, Krimi

Brunetti (Uwe Kockisch) steht vor einem Rätsel, als ein Tierarzt ermordet wird. Der Verstorbene, ein angesehener Universitätsprofessor, arbeitete ungewöhnlicherweise in einer großen Fleischfabrik. Offiziell gilt der Schlachthof als Vorzeigebetrieb, doch ein radikaler Tierschützer beschuldigt die Verantwortlichen der grausamen Tierquälerei. Bevor der engagierte junge Mann Beweise vorlegen kann, brechen Unbekannte bei ihm ein, stehlen das belastende Material und verletzen ihn schwer. Als der Commissario den Schlachthof genauer unter die Lupe nimmt, wird er böse überrascht.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Sat.1 Fastfood-Check! McDonalds, Burger King, Pizza Hut & Co., Reportage

Schnell und günstig? Jeder dritte Deutsche besucht mindestens einmal im Monat ein Fastfood-Restaurant und bestellt Pommes, Pizza oder Burger. Doch wie funktioniert das Schnellrestaurantsystem wirklich? Ist Fastfood tatsächlich so viel günstiger als die Speisen in einem herkömmlichen Restaurant? Und wie sieht es mit Qualität, Nachhaltigkeit und Geschmack aus?

20:15 Uhr, ONE, Alles in bester Ordnung, Komödie

Marlen (Corinna Harfouch) hat früher die Welt bereist und ist eine leidenschaftliche Sammlerin. Für sie ist alles zu wertvoll, um es wegzuwerfen. Fynn (Daniel Sträßer) hingegen möchte mit nur hundert Dingen durchs Leben gehen. Durch ein Missgeschick lernen sich die beiden kennen: Fynn verursacht in seiner Zwischenmietwohnung einen Heizungsrohrbruch und bittet Marlen um Hilfe. Fynn versucht, Marlen von seiner Philosophie zu überzeugen: Nur wer wenig besitzt, ist wirklich frei und hat Zeit für die wirklich wichtigen Dinge.

20:15 Uhr, kabel eins, xXx 2 – The Next Level, Actionthriller

Nachdem Agent Gibbons (Samuel L. Jackson) bei einem Angriff auf einen NSA-Geheimstützpunkt alle seine Agenten verliert, aktiviert er einen neuen xXx-Agenten, um den Drahtzieher hinter dem Anschlag zu finden. Zusammen mit dem ehemaligen NAVY Seal Lieutenant Stone (Ice Cube) deckt er eine Verschwörung auf, die bis in die höchsten Kreise der US-Regierung reicht.

20:15 Uhr, NITRO, Spider-Man, Superheldenaction

Peter Parker (Tobey Maguire) ist ein schüchterner Außenseiter, der bei seiner Tante May (Rosemary Harris) und seinem Onkel Ben (Cliff Robertson) lebt und heimlich für seine Mitschülerin Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) schwärmt. Bei einem Museumsbesuch wird Peter von einer genetisch veränderten Spinne gebissen und entwickelt daraufhin außergewöhnliche Kräfte: Er ist superstark, kann Wände erklimmen und Netze spinnen. Zudem warnt ihn ein "Spinnensinn" vor drohenden Gefahren.