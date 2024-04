Stars Kit Harington: Doch kein ‚Game of Thrones’-Spin-off über Jon Snow

Kit Harington - Marvel - Eternals - UK Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2024, 13:10 Uhr

Laut dem Schauspieler wird es keine Fortsetzung über seinen Charakter geben.

Kit Harington enthüllt, dass die Pläne für ein ‚Game of Thrones‘-Spin-off über Jon Snow auf Eis gelegt wurden.

Der britische Schauspieler war von 2011 bis 2019 in der Fantasy-Serie zu sehen. 2022 wurde die Prequel-Serie ‚House of the Dragon‘ veröffentlicht. Außerdem sickerte durch, dass es eine mögliche ‚Game of Thrones‘-Fortsetzung mit Jon Snow als Protagonist geben könnte.

Nun zerstört der Darsteller die Hoffnungen der Fans. „Ich habe nie wirklich darüber gesprochen, weil es in der Entwicklung war“, erklärt Harington gegenüber ‚Screen Rant‘. „Ich wollte nicht, dass herauskommt, dass es entwickelt wurde. Und ich wollte nicht, dass die Leute anfangen, Theorien zu spinnen und sich entweder darauf freuen oder die Idee hassen, wenn es vielleicht nie passiert.“

Dem 37-Jährigen zufolge würden die Leute, die an dem Projekt beteiligt sind „jeden Winkel betrachten“, um „zu sehen, ob es sich lohnt“. Aber der Serien-Star räumt ein: „Momentan tut es das nicht. Im Moment ist es vom Tisch, weil wir alle nicht die richtige Geschichte finden konnten, die uns alle begeistert. Also haben wir beschlossen, das Projekt vorerst ruhen zu lassen.“