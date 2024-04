Finnlands Präsidentenpaar zu Gast Staatsbesuch in Schweden: Was ist mit Königin Silvias Auge passiert? Das schwedische Königspaar hat den neuen finnischen Präsidenten in Stockholm empfangen. Königin Silvia erntete dabei viele besorgte Blicke. Die Monarchin posierte tapfer mit einem blutunterlaufenen Auge für die Fotografen.