Stars König Charles: Er will nach Australien

Bang Showbiz | 05.04.2024, 14:45 Uhr

Der 75-jährige Monarch hofft, dass er seine geplante Reise trotz Krebs antreten kann.

König Charles will seine geplante Reise nach Australien unbedingt antreten.

Der 75-jährige Monarch gab vor kurzem bekannt an Krebs erkrankt zu sein und unterzieht sich deshalb seit einiger Zeit einer medizinischen Behandlung. Da die ersten Ergebnisse der Krebstherapie vielversprechend ausfielen, hofft der britische Royal seinen für kommenden Oktober angesetzten Trip nach Down Under wahrnehmen zu können. Ein Palastinsider verriet dazu im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sun‘: „Der König will unbedingt reisen und kann es nicht abwarten seinen Job weiterzumachen.“

Dass die Behandlung seiner Krebserkrankung bereits Wirkung zeige, mache Charles „überglücklich“ und motiviere ihn, für seine zweiwöchige Reise nach Australien, Neuseeland und Samoa möglichst schnell fit zu werden. Auf seinem Ausflug soll er von Königin Camilla unterstützt werden. Außerdem sollen laut dem Insider ausreichend lange Pausen eingeplant werden, um Charles’ Gesundheit nicht unnötig zu belasten. Nach der Bekanntgabe seiner Erkrankung hatte das Oberhaupt der Royal Family zunächst alle geplanten offiziellen Termine abgesagt, um sich voll und ganz auf seine Genesung zu konzentrieren. Zu Ostern trat Charles erstmals seit mehreren Wochen wieder öffentlich auf, als er den Feiertagsgottesdienst in Windsor besuchte.