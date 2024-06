Tag der Streitkräfte Königin Camilla dankt den Soldaten, König Charles posiert in Uniform

König Charles III. und Königin Camilla zelebrieren den Tag der Streitkräfte. (ili/spot)

SpotOn News | 29.06.2024, 11:49 Uhr

Anlässlich des Tages der Streitkräfte dankte Königin Camilla in einem Video dem Militär dafür, wie es die "Nation unterstützt und stärkt". Gleichzeitig wurde ein neues Foto des Königs in Uniform veröffentlicht.

König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) würdigen den Tag der Streitkräfte: In einem Video, das auf Instagram veröffentlicht wurde, lobte die Königin die britischen Streitkräfte und bedankte sich zudem bei ihnen: "Unsere Streitkräfte unterstützen und stärken unsere Nation. Sie sind eine Quelle der Inspiration, der Beruhigung und des Stolzes – und ich grüße Sie alle", sagte sie in einer Botschaft, die in Clarence House gefilmt wurde.

Gleichzeitig wurde zu diesem Anlass auch das neueste Porträt der Monarchin veröffentlicht. Auf dem Bild trägt der König seinen "zeremoniellen Gehrock des Feldmarschalls Nummer 1 mit Medaillen, Degen und Orden", wie in der Bildunterschrift des Posts erklärt wird. Das Foto wurde im November vergangenen Jahres im Grand Corridor von Schloss Windsor von Hugo Burnand aufgenommen, einem beliebten Fotografen der königlichen Familie, der auch die offiziellen Krönungsfotos machte.

Der König und die Königin reisten am 6. Juni in die Normandie, Frankreich, um mit führenden Politikerinnen und Politikern aus aller Welt den 80. Jahrestag der Landung der Alliierten am D-Day zu begehen.

In ihrer Botschaft erinnerte Camilla an die "unglaubliche Tapferkeit" der Truppen, die Europa von Hitlers Regime befreit haben. "Acht Jahrzehnte später weiß ich, dass derselbe Geist und dieselben Qualitäten auch heute noch in unseren Streitkräften zu spüren sind, wo Sie angesichts einer Vielzahl von Herausforderungen und Gefahren Ihren Aufgaben nachkommen", sagte sie. "Damit schützen Sie nicht nur die britischen Inseln, sondern verteidigen auch Freiheiten weit über diese Küsten hinaus", fügte sie hinzu.

Königin Camilla erinnert auch an ihren Vater

Die Königin nahm in ihrer Ansprache auch Bezug auf ihre eigene Erziehung und sagte an die Soldatinnen und Soldaten gewandt: "Ich möchte auch Ihren Familien danken, die das Feuer zu Hause am Brennen halten, während Sie in Übersee im Einsatz sind. Als stolze Tochter eines Armeeoffiziers weiß ich, welche Auswirkungen das Militärleben auf die Angehörigen hat – auch ihr seid Helden", so Camilla.

In dem Clarence-House-Zimmer, in dem das Video gedreht wurde, ist ein Bild der Eltern der Königin an deren Hochzeit im Jahr 1946 zu sehen. Auf dem Bild posiert Camillas Mutter, damals Rosalind Cubitt, mit ihrem Vater Major Bruce Shand vor der St. Paul's Church in Knightsbridge, London. Major Shand diente während des Zweiten Weltkriegs bei den 12th Lancers und wurde 1940 mit dem Military Cross ausgezeichnet. Für seinen Einsatz in Nordafrika erhielt er 1942 erneut eine Auszeichnung. Bei Kämpfen in derselben Region geriet er später in Gefangenschaft. Camillas Vater starb im Juni 2006 im Alter von 89 Jahren.