Erdrutsch mit vielen Opfern König Charles III. betet für Menschen in Papua-Neuguinea

König Charles III. hat sich persönlich zu dem schlimmen Erdrutsch in Papua-Neuguinea geäußert. (wue/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 19:53 Uhr

Nach einem verheerenden Erdrutsch in Papua-Neuguinea sind König Charles III. und Königin Camilla in ihren Gebeten und Gedanken bei den Opfern der Naturkatastrophe sowie bei deren Angehörigen.

Derzeit wird befürchtet, dass mehr als 2.000 Menschen bei einem verheerenden Erdrutsch in Papua-Neuguinea ihr Leben verloren haben. Die Naturkatastrophe ereignete sich am vergangenen Freitag (Ortszeit). In einem persönlichen Statement hat sich König Charles III. (75) am 27. Mai zu Wort gemeldet. Er bete zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (76), für die vielen Opfer und deren Familien in der Provinz Enga.

König Charles III. erschüttert über das Unglück in Papua-Neuguinea

"Meine Ehefrau und ich waren zutiefst geschockt und traurig, von dem verheerenden Erdrutsch in Enga und dem tragischen Verlust so vieler Menschenleben, Häuser und Lebensmittelgärten zu erfahren", schreibt Charles in einer persönlichen Mitteilung, die unter anderem bei Instagram veröffentlicht wurde.

Er selbst habe die "außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit der Menschen in Papua-Neuguinea und im Hochland aus erster Hand erlebt und bewundere sie sehr". Charles sei zuversichtlich, dass die Gemeinden vor Ort zusammenkommen werden, um Überlebende und den Wiederaufbau "unter diesen herzzerreißenden Umständen" zu unterstützen.

Zusammen mit seiner Ehefrau Camilla wolle König Charles III. den betroffenen Familien und Gemeinden, die aufgrund dieses "entsetzlich traumatischen Ereignisses" so sehr leiden müssen, seine tief empfundene Anteilnahme aussprechen. Das Land, das zum Commonwealth gehört, sei "in unseren besonderen Gedanken und Gebeten".

Unterzeichnet ist die Nachricht mit Charles R, was darauf hindeutet, dass die Mitteilung direkt vom britischen König stammt.