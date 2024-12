Am Tag der Krönung König Charles III.: Er hatte Angst, dass seine Krone wackelt

König Charles III. spricht in einer neuen Dokumentation über das Gewicht der Krone. (the/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 17:27 Uhr

Ist die prunkvolle Krone für König Charles III. eine Last? In einer neuen Dokumentation spricht der britische Monarch über seine größte Angst am Coronation Day.

Seit seiner Krönung im Mai 2023 trägt König Charles III. (76) die britische Krone – und diese scheint schwerer als gedacht zu sein, wie der Monarch selbst nun laut BBC in einer neuen Dokumentation erzählt. Am Coronation Day habe er sich "leicht ängstlich" gefühlt, die schwere goldene Edwardskrone aufgesetzt zu bekommen. Er habe sich Sorgen gemacht, dass die Krone, die in Großbritannien traditionell zu Krönungen verwendet wird, wackeln könne.

Diese Angst rühre daher, dass er sich noch gut an die Krönung seiner Mutter, Queen Elizabeth II., im Jahr 1953 erinnere, obwohl er damals erst vier Jahre alt gewesen sei. Viele seiner Erinnerungen an diesen Tag seien noch sehr lebendig, erzählt Charles in der 90-minütigen Dokumentation "Coronation Girls".

Queen Elizabeth II. übte mit der Krone im Bad

Er erinnere sich noch lebhaft daran, wie seine Mutter immer geübt habe, die schwere Krone zu tragen. "Meine Mama kam immer mit der Krone auf dem Kopf herein, um zu üben, wenn es Zeit zum Baden war", so der Monarch. "Ich kann mich noch gut an alles erinnern, weil ich mich noch daran erinnere, wie meine Schwester und ich abends gebadet haben."

Man müsse sich an das Gewicht der Krone gewöhnen, so Charles. Laut BBC wiegt die goldene Edwardskrone aus dem 17. Jahrhundert 4,9 Pfund (2,23 Kilogramm). Im königlichen Alltag wird die viel leichtere Imperial State Crown getragen. Diese trugen sowohl Charles als auch Elizabeth zum Beispiel beim Verlassen der Westminster Abbey am Krönungstag.

Der neue Dokumentarfilm erzählt die Geschichte von 50 Frauen aus Kanada, denen damals von einem Geschäftsmann mit einem siebenwöchigen Aufenthalt in Großbritannien die Teilnahme an der Krönung der Queen ermöglicht wurde. Im Winter 2023 durften die verbliebenen "Coronation Girls" mit einem Durchschnittsalter von 89 Jahren nochmals nach London reisen, wo sie unter anderem beim Rundgang durch den Buckingham Palast von König Charles zum Tee eingeladen wurden.