Stars König Charles gibt Debüt als DJ auf Apple Music

King Charles shows off his NFL skills - February 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2025, 11:00 Uhr

König Charles gibt sein Debüt als DJ auf Apple Music.

Der 76-jährige Monarch bietet seinen Zuhörern eine einzigartige musikalische Reise durch seine persönlichen Geschmäcker und Erfahrungen. Charles – auch Oberhaupt des Commonwealth – hat eine spezielle Playlist im ‚The King’s Music Room‘ kuratiert, einer Show mit Künstlern aus verschiedenen Jahrzehnten, von Sängern der 1930er-Jahre bis hin zu zeitgenössischen Stars wie Kylie Minogue, Bob Marley, Grace Jones und RAYE. Seine Show, die zum Gedenken an den Commonwealth Day am 10. März kreiert wurde, wird am 10. März ab 1 Uhr EST kostenlos auf Apple Music 1 verfügbar sein.

Zu Beginn der Sendung teilt Charles seine tiefe Verbindung zur Musik mit und sagt: „Mein ganzes Leben lang hat mir die Musik sehr viel bedeutet. Ich weiß, dass das auch bei so vielen anderen der Fall ist. Sie hat die bemerkenswerte Fähigkeit, glückliche Erinnerungen aus den tiefsten Tiefen unseres Gedächtnisses zurückzubringen, uns in Zeiten der Trauer zu trösten und uns an ferne Orte zu entführen.“ Er fügte hinzu: „Aber vielleicht kann sie vor allem unsere Stimmung so heben, und das umso mehr, wenn sie uns zum Feiern zusammenbringt. Mit anderen Worten, es macht uns Freude.“

Apple Music hat die Playlist als ein Spiegelbild von Charles‘ persönlichem Geschmack beschrieben, der von seinen umfangreichen Erfahrungen auf der ganzen Welt geprägt wurde. Die Show, an der auch Künstler aus dem gesamten Commonwealth teilnehmen, enthält Anekdoten von Charles, der gegen eine unbekannte Form von Krebs kämpft, über seine Begegnungen mit verschiedenen Musikern und die Lieder, die für ihn eine persönliche Bedeutung haben. Rachel Newman, Global Head of Content and Editorial bei Apple Music, sagte in einem Statement: „Menschliche Kuration war schon immer eine wichtige Säule unseres einzigartigen redaktionellen Ansatzes. Apple Music Radio ist der Ort, an dem Kultur weltweit stattfindet, und wir fühlen uns geehrt, dass König Charles III. sich entschieden hat, seine persönliche Playlist mit uns und mit Musikfans auf der ganzen Welt zu teilen.“