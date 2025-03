Stars König Charles III.: Das ist seine Botschaft zum Commonwealth Day

Bang Showbiz | 09.03.2025, 14:00 Uhr

König Charles III. hat verkündet, dass Unterschiede eine „Quelle der Stärke“ seien.

Der 76-jährige britische Monarch geht in seiner Botschaft zum Commonwealth Day am Montag (10. März) auf die „unsicheren Zeiten“ ein, denen die Welt gegenübersteht.

Der König wird jedoch die „Lerngelegenheit“ feiern, die der Zusammenschluss der Nationen bieten könne und betonen, dass diese genauso „wichtig“ sei wie nie zuvor. In einer Vorschau auf seine Rede sagt der König Großbritanniens: „In diesen unsicheren Zeiten, in denen es nur allzu leicht ist, zu glauben, dass unsere Unterschiede Probleme und nicht eine Quelle der Stärke und eine Gelegenheit zum Lernen sind, kommen die bemerkenswerten Nationen und Völker des Commonwealth im Geiste der Unterstützung und, ganz entscheidend, der Freundschaft zusammen.“ Die vollständige Botschaft des Königs zum Commonwealth Day wird im Gottesdienstprogramm für den Gottesdienst am Montagnachmittag in der Westminster Abbey abgedruckt sein, der unter dem Motto „Gemeinsam gedeihen wir“ abgehalten wird. Im Oktober hatte Charles das Commonwealth dazu aufgefordert, „kreative Wege zu finden, um fortbestehende Ungleichheiten zu beseitigen“.