Stars König Charles III. nimmt trotz Krebsbehandlung an Trooping the Colour-Militärparade teil

King Charles - Windsor Castle Easter Sunday 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2024, 18:00 Uhr

Der König wird trotz seiner Krebsbehandlung an der alljährlichen Militärparade teilnehmen.

König Charles III. wird trotz seiner Krebsbehandlung an der alljährlichen „Trooping the Colour“-Militärparade teilnehmen.

Bei dem 75-jährigen Monarchen Großbritanniens war am Anfang des Jahres Krebs diagnostiziert worden, aber es wird erwartet, dass Charles während der Zeremonie am 15. Juni in London die Soldaten von einer Kutsche aus inspizieren wird.

Der britische Royal, der vor kurzem zu seinen Pflichten in der Öffentlichkeit zurückkehrte, wird die Parade in einer Ascot-Landau-Kutsche statt zu Pferd leiten. Charles hatte in den vergangenen Wochen einige öffentliche Auftritte absolviert, obwohl er weiterhin wegen Krebs behandelt wird. Buckingham Palace verkündete im Februar, dass bei dem König Krebs diagnostiziert worden sei. Zu diesem Zeitpunkt wurde erklärt, dass der Monarch seiner Behandlung „positiv“ gegenüberstehe und so bald wie möglich zu seinen Pflichten in der Öffentlichkeit zurückkehren möchte. In dem Statement wurde verkündet: „Während des kürzlichen Eingriffs des Königs wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung wurde ein anderes Problem festgestellt, das Anlass zur Sorge gibt. Bei anschließenden diagnostischen Tests wurde eine Form von Krebs festgestellt. Seine Majestät hat heute mit einem Plan regelmäßiger Behandlungen begonnen, währenddessen ihm die Ärzte geraten haben, öffentliche Pflichten zu vermeiden.” Die alljährliche Militärveranstaltung findet am 8. Juni in London statt.