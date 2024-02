Der an Krebs erkrankte König Charles III. nimmt vorerst keine öffentlichen Termine wahr. Auch eine wöchentliche Audienz mit Premierminister Rishi Sunak findet zunächst nur per Telefon statt.

König Charles III. (75) wird nach Bekanntwerden seiner Krebserkrankung und auf Rat seiner Ärzte vorerst keine öffentlichen Termine wahrnehmen. Auch eine regelmäßige Audienz mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak (43) soll zumindest in dieser Woche nicht in Person stattfinden – sondern per Telefon. Das berichtet "Sky News".

Das für gewöhnlich wöchentliche Treffen des Königs mit dem Premier, bei dem Regierungsangelegenheiten im Mittelpunkt stehen, findet normalerweise persönlich statt. Nachdem Charles jedoch im Rahmen der Krebsdiagnose bereits eine Behandlung begonnen hat, sprechen der König und der Politiker fürs Erste nur per Telefon miteinander.

"Wir haben nicht die Angewohnheit, die Gespräche des Premierministers mit dem König zu kommentieren, und werden dies auch künftig nicht tun", erklärt ein Sprecher Sunaks demnach. "Aber wir haben mit dem Palast vereinbart, in diesem speziellen Fall zu bestätigen, dass sie später miteinander telefonieren werden." Unklar sei laut des Berichts, ob es sich dabei um eine einmalige Ausnahme handle oder König Charles III. auch in den kommenden Wochen nur telefonisch mit Sunak sprechen wird.

Sunak hatte sich neben zahlreichen weiteren Politikern nach Bekanntwerden der Diagnose über die sozialen Medien an Charles gewandt. "Ich wünsche seiner Majestät eine vollständige und rasche Genesung", schrieb er auf der Plattform "X". Er habe keine Zweifel daran, dass Charles bald wieder bei voller Stärke sein werde "und ich weiß, dass das ganze Land ihm alles Gute wünscht".

Wishing His Majesty a full and speedy recovery.

I have no doubt he’ll be back to full strength in no time and I know the whole country will be wishing him well. https://t.co/W4qe806gmv

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 5, 2024