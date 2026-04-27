Stars König Charles setzt USA-Reisepläne trotz Schüssen fort – Sicherheitsteams überarbeiten Zeitplan

King Charles III And Camilla Visit University College Hospital Macmillan Cancer Centre 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2026, 11:00 Uhr

König Charles III und Königin Camilla halten an ihrer Reise nach Washington D.C. fest, selbst nach dem Attentatsversuch auf Präsident Donald Trump.

Die Entscheidung folgt auf eine Reihe kurzfristiger Sicherheitsbesprechungen in Washington und London nach den Schüssen beim White House Correspondents‘ Dinner am Samstag (25. April). Beide Regierungen überprüften das viertägige Programm und einigten sich darauf, bestimmte Elemente zu verschärfen. Laut hochrangigen königlichen Insidern sollen zwei Termine an die verschärfte Sicherheitslage angepasst werden, während der Gesamtplan bestehen bleibt.

Palast-Insider sagen, dass der König und die Königin – die am Montag (27. April) in die USA reisen sollen – sich „auf den Besuch freuen“ und die diplomatische Mission fortsetzen wollen, während die Sicherheitsteams notwendige Änderungen vornehmen. Ein Sprecher des Buckingham Palace sagte, die Bestätigung sei nach einem ganzen Tag transatlantischer Gespräche und auf Grundlage von Regierungsempfehlungen erfolgt. Man fügte hinzu, dass das Königspaar dankbar für die schnelle Arbeit sei, die geleistet wurde, um den Besuch auf Kurs zu halten. Es hieß: „Nach Gesprächen auf beiden Seiten des Atlantiks im Laufe des Tages und auf Grundlage der Empfehlungen der Regierung können wir bestätigen, dass der Staatsbesuch Ihrer Majestäten wie geplant stattfinden wird. Der König und die Königin sind allen sehr dankbar, die mit Hochdruck daran gearbeitet haben, dies zu ermöglichen, und freuen sich darauf, dass der Besuch morgen beginnt.“

Sir Christian Turner, der britische Botschafter in den USA, erklärte, britische und amerikanische Beamte hätten seit den Schüssen im Washington Hilton „rund um die Uhr“ gearbeitet. Er lobte den US Secret Service für seine Reaktion und sagte, dass die Sicherheitsteams beider Länder seit Wochen die Vorbereitung des Besuchs koordiniert hätten. Er bestätigte, dass der König und die Königin sich privat an Präsident Trump und die First Lady gewandt haben, und betonte, dass beide Seiten Vertrauen in die aktualisierten Sicherheitsmaßnahmen hätten.

Nachdem die operativen Anpassungen vereinbart wurden, verlagert sich der Fokus nun wieder auf die diplomatische Agenda und darauf, sicherzustellen, dass der Staatsbesuch reibungslos beginnt, wenn das Königspaar in Washington eintrifft. Trotz der Schüsse ist Trump zuversichtlich, dass der Besuch stattfinden wird. Er sagte gegenüber Fox: „Er kommt, und wir werden eine großartige Zeit haben. Er ist wirklich eine fantastische Person und ein hervorragender Repräsentant.“