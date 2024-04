Krebsbehandlung soll positiv verlaufen König Charles „startklar“ für zweiwöchigen Staatsbesuch in Australien

König Charles freut sich auf Australien. (ili/spot)

SpotOn News | 05.04.2024, 08:07 Uhr

Der krebskranke König Charles hat sein Personal aufgefordert, die Pläne für seine Australienreise im Herbst zu beschleunigen. Er sei "startklar" für einen zweiwöchigen Staatsbesuch.

König Charles III. (75) könnte schon in wenigen Monaten zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (76), nach Down Under zurückkehren. Nachdem seine Krebsbehandlung positiv verlaufen soll, sei er "startklar" für einen zweiwöchigen Staatsbesuch im Oktober in Australien, Neuseeland und Samoa.

Berichten zufolge hat er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereits mitgeteilt, dass er seine Reisepläne "mit Hochdruck vorantreibt". Der König könne es kaum erwarten, nachdem er "wegen seiner Krebsdiagnose eine längere Auszeit genommen hat", sagte eine Quelle der "The Sun".

Besuch des Oster-Gottesdienstes gibt ihm Kraft

Der König soll "optimistisch" sein, seit er sich am Ostersonntag in die Öffentlichkeit begeben und sogar Hände schütteln konnte. "Er fühlt sich sehr gut, seit die Tests ergeben haben, dass er am Oster-Gottesdienst teilnehmen und endlich wieder Zeit mit den Menschen verbringen kann", wird die Quelle weiter zitiert.

Der Monarch sei "überglücklich über den Verlauf der Behandlung", heißt es. Charles habe "sehr vielversprechend" auf die Behandlung reagiert und so hätten die Ärzte ihre Anweisungen, was er machen dürfe und was nicht, anpassen können. Es sei zwar "Vorsicht geboten", aber "der Weg, der vor uns liegt, sieht positiv aus".

Wichtige Australien-Reise für Charles

Die bevorstehende Reise werde sich daher deutlich von den üblichen Staatsbesuchen der Royals unterscheiden und "erhebliche Ausfallzeiten" beinhalten, so ein Insider. Die Australienreise gilt als eine der wichtigsten für den König, denn seine verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022) besuchte das Land während ihrer Regentschaft 16 Mal. Und auch mehr als ein Jahr nach ihrem Tod ist sie die einzige amtierende Monarchin, die das Land besucht hat.

Am Dienstag hat der König die Ernennung von Sam Mostyn (59) zur nächsten Generalgouverneurin von Australien bekannt gegeben. Sie wird im Juli offiziell ihr Amt als Vertreterin des britischen Monarchen antreten.