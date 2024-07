"Leichte Knöchelverstauchung" Mit Fußverband: Charles und Camilla setzen Inselbesuch fort

Während König Charles den wartenden Menschen zuwinkt, zieht Camilla mit ihrem Fußverband die Blicke auf der Insel Guernsey auf sich. (ae/spot)

SpotOn News | 16.07.2024, 14:49 Uhr

Neuer Schreck um das britische Königspaar: Nach dem Sicherheitsvorfall auf der Insel Jersey sorgt am Dienstag Königin Camilla für Aufsehen. Beim Besuch auf dem benachbarten Guernsey trägt sie einen Fußverband. Angeblich soll sie aber nur eine leichte Verletzung haben.

König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) haben am 16. Juli ihren zweitägigen Besuch der Kanalinseln fortgesetzt. Am ersten Tag auf Jersey hatte ein Sicherheitsalarm für einen Schreck gesorgt. Securityleute hatten das britische Königspaar plötzlich von einer Veranstaltung rasch zu einem Hotel gebracht. Dies stellte sich aber als Fehlalarm heraus, sodass die Royals nach rund 20 Minuten wieder zu ihren Pflichten zurückkehren konnten. Einen Tag später steht die Insel Guernsey auf dem Programm – und dort macht das Paar gleich mit dem nächsten Vorfall von sich reden. Denn die Königin, die am 17. Juli ihren 77. Geburtstag feiert, trug plötzlich einen Verband an ihrem rechten Knöchel.

Verletzt bei Jersey-Besuch?

Helfer sagten laut "Daily Mail", sie habe sich gestern auf dem benachbarten Jersey eine "leichte Knöchelverstauchung" zugezogen. Der Verband war deutlich zu sehen, als Camilla und König Charles in St. Peter Port ankamen. Die 76-Jährige trug niedrige Absätze, ein königsblaues Seidenkreppkleid und einen Mantel von Fiona Clare, schien sich beim Gehen jedoch auf einen Regenschirm zu stützen. Trotz der Verletzung lachte die Königin – sicher freute sie sich neben den Fahnen schwenkenden Menschenmassen auch über die Sonne und den strahlend blauen Himmel. Am Vortag auf Jersey hatte es sintflutartig geregnet.

Das königliche Paar wurde von Hunderten Wartenden begrüßt, als es sich am Dienstagvormittag entlang der Strandpromenade von St. Peter Port zum Parlament von Guernsey begab. Dort wurde die königliche Standarte gehisst und ein Salut mit 21 Schuss abgefeuert. Anschließend nahmen Charles und Camilla an einer Sondersitzung der States of Deliberation teil. Diese ist Tradition, wenn ein neuer Monarch Guernsey zum ersten Mal besucht. Dies geschah zuletzt im Jahr 1957 beim ersten Besuch von Charles Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022).

Königshaus postet Bilder von früheren Besuchen

An die verstorbene Queen erinnerte das Königshaus auch mit einem Posting auf Instagram. Dort hieß es zu Bildern, die Charles, Camilla sowie Elizabeth II. bei früheren Besuchen zeigen: "Die heutigen Termine werden die einzigartige lokale Kultur und das Erbe der Gemeinden Guernsey, Alderney und Sark sowie das Engagement der Bailiwick zur Unterstützung der Biodiversität, Nachhaltigkeit und Bekämpfung des Klimawandels zeigen. Der König und die Königin haben zuvor Guernsey und die Bailiwick besucht, um das diamantene Jubiläum von Königin Elizabeth II zu feiern." Dies war im Jahr 2012, Camilla trug damals ebenfalls blau. Die Queen besuchte Guernsey insgesamt sechsmal – zum letzten Mal im Jahr 2005.

Die Verbindungen der Insel zur Krone reichen Jahrhunderte zurück. 933 wurden die Kanalinseln offiziell Teil des Herzogtums Normandie, und nach dem Sieg Wilhelms des Eroberers in der Schlacht von Hastings gerieten die Normandie und England 1066 unter gemeinsame Herrschaft. Nach 1204 gelobte Guernsey König Johann von England die Treue, als dieser sein kontinentales Territorium in der Normandie an den französischen König verlor. Und heute, 820 Jahre später, sind die Kanalinseln der einzige Teil des ehemaligen Herzogtums Normandie, der der britischen Krone treu bleibt.