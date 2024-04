Am 26. Mai König Frederik: Das plant er zu seinem ersten Geburtstag als Monarch

Das dänische Königshaus hat bekannt gegeben, wie König Frederik X. seinen Geburtstag im Mai verbringen wird. Auch die Pläne für den zuvor stattfindenden Geburtstag der abgetretenen Königin Margrethe II. stehen fest.

Frederik X. (55) ist seit dem 14. Januar 2024 König von Dänemark. Das Königshaus hat nun bekannt gegeben, wie er seinen ersten Geburtstag als König verbringen wird. An seinem Ehrentag am 26. Mai wird sich Frederik in der Öffentlichkeit zeigen.

Gemeinsamer Auftritt mit der Familie

"Seine Majestät der König wird am Sonntag, den 26. Mai 2024, 56 Jahre alt. Aus diesem Anlass werden Seine Majestät und die Königliche Familie um 12 Uhr auf dem Balkon des Palais Frederik VIII. von Schloss Amalienborg erscheinen", heißt es in der Mitteilung. Am Geburtstag des Königs werde die Königliche Leibgarde rote Galauniformen tragen und um 11:50 Uhr auf dem Schlossplatz von Amalienborg eine große Wachablösung vornehmen, wird weiter mitgeteilt.

Welche Familienmitglieder Frederik X. begleiten werden, wurde nicht bekannt gegeben. Er ist seit 2004 mit Ehefrau Königin Mary (52) verheiratet und hat mit ihr vier gemeinsame Kinder, Kronprinz Christian (18) und seine Geschwister Prinzessin Isabella (16) sowie die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (beide 13). Am 14. Mai feiert das Paar seinen 20. Hochzeitstag.

Fest steht allerdings, wie Frederiks Mutter, die abgetretene Königin Margrethe II. (83), am 16. April ihren 84. Geburtstag feiert. "Der 84. Geburtstag von S.M. Königin Margrethe am 16. April 2024 wird privat im Schloss Fredensborg gefeiert", gab das dänische Königshaus des Weiteren bekannt. Die dänische Militärkapelle, die Royal Life Guards Band, soll zudem ein kleines Konzert im Innenhof des Schlosses im Zusammenhang mit der Wachablösung im Schloss Fredensborg geben.

Am 14. Januar war die langjährige Königin Margrethe II. abgedankt und Frederik ihr auf den Thron gefolgt.