Dänen reisen per Jacht nach Stockholm König Frederik und seine Mary sind in Schweden angekommen

Königin Silvia neben Königin Mary und König Frederik neben König Carl Gustaf (v.l.n.r.) in Stockholm. (eee/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 15:52 Uhr

In der vergangenen Woche sind König Frederik und Königin Mary von Dänemark per Jacht Richtung Schweden aufgebrochen. In Stockholm angekommen wurden sie von den schwedischen Royals herzlich in Empfang genommen.

Was für ein herzlicher Empfang in Schweden: König Frederik X. (55) von Dänemark und seine Frau Mary (52) sind am Montag nach einem mehrtätigen Jachttrip von den schwedischen Royals anlässlich ihres Staatsbesuchs in Stockholm begrüßt worden. Für Mary und Frederik ist es die erste Auslandsreise, die sie als Königspaar begehen.

Um die Verbundenheit von Dänemark und Schweden zu demonstrieren, sind die beiden vor einigen Tagen an Bord der dänischen Königsjacht Dannebrog los in Richtung Schweden für einen Staatsbesuch geschippert. Das traditionelle Einschiffen markierte den Auftakt der diesjährigen Segelsaison, während der der König und die Königin unter anderem eine Commonwealth-Kreuzfahrt machen werden.

In Stockholm sind die beiden zunächst von Kronprinzessin Victoria (46) und Prinz Daniel (50) freudestrahlend und mit herzlichen Umarmungen an Bord der Jacht begrüßt worden, wie auch ein Video auf Instagram zeigt. Anschließend fuhren sie mit dem vergoldeten Boot an Land, wo auch schon König Carl XVI. Gustaf (78) und Königin Silvia (80) warteten. Zur Begrüßung wurden außerdem Salutschüsse abgefeuert und Musik von Schwedens königlicher Garde gespielt.

In einem weiteren Instagram-Post ist ein Gruppenfoto im Palast geteilt worden. Dort stießen auch noch die beiden Kinder von Victoria und Daniel, Prinzessin Estelle (12) und Prinz Oscar (8), sowie Prinz Carl Philip von Schweden (44) und seine Frau Sofia (39) dazu.

Mary in Blau und Weiß, Victoria und Silvia in Rosa und Pink

Modisch haben die drei Royal-Damen einmal mehr für Highlights gesorgt. Königin Mary kam in einem weißen Midikleid, über dem sie einen dunkelblauen Mantel und dazu passende Kopfbedeckung trug. Victoria zeigte sich in einem rosafarbenen Ensemble und Schleife im Haar. Silvia kam in knallpinken Tweed-Kostüm mit gelben Karomuster.

Von Schweden weiter nach Norwegen

Der Staatsbesuch von Frederik und Mary vom 6. bis 7. Mai beinhaltet außerdem noch ein Treffen mit dem schwedischen Premierminister Ulf Kristersson (60). Auch ein Besuch in einer militärischen Einrichtung ist noch geplant. Nach ihrem Aufenthalt in Schweden geht es für Mary und Frederik weiter Richtung Norwegen, in Oslo werden sie von König Harald V. (87) und Königin Sonja (86) begrüßt.

Frederik und Mary sind seit Januar ein Königspaar

Frederik und Mary sind seit dem 14. Januar das neue dänische Königspaar. Frederiks Mutter, die frühere Königin Margrethe (84), überraschte die Nation in ihrer Neujahrsrede 2024 mit der Ankündigung, im Januar nach 52 Jahren als Monarchin abzudanken zu wollen.