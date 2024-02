Sorge um Norwegen-Royal König Harald V. in malaysisches Krankenhaus eingeliefert

König Harald V. weilt derzeit in Malaysia im Urlaub. (stk/spot)

SpotOn News | 27.02.2024, 19:45 Uhr

Erneut musste König Harald V. von Norwegen wegen eines Infekts in ein Krankenhaus eingeliefert werden - dieses Mal während seines Urlaubs in Malaysia.

Nur wenige Tage nach seinem 87. Geburtstag bereitet der Gesundheitszustand von Norwegens König Harald V. erneut Sorgen. Wie auf der offiziellen Homepage des norwegischen Königshauses mitgeteilt wurde, musste der Monarch in ein Krankenhaus in Malaysia eingeliefert werden. Konkret heißt es in dem kurzen Statement: "Seine Majestät der König ist während seines Urlaubs in Malaysia erkrankt und liegt dort mit einer Infektion im Krankenhaus. Der König wird sowohl vom malaysischen als auch vom norwegischen medizinischen Personal gut betreut."

Wie lange König Harald in dem Hospital verbringen muss, geht nicht aus der Mitteilung hervor. Erst vor wenigen Wochen hatte er schon aufgrund eines Atemwegsinfekts pausieren müssen, sein Sohn Prinz Haakon (50) vertrat ihn während dieser Zeit.

Er denkt nicht an Amtsabgabe

Der norwegische König hatte zuletzt immer wieder gesundheitliche Probleme. Im Mai des vergangenen Jahres musste er wegen einer Infektion mehrere Tage in einer Klinik in Oslo behandelt werden. Es war das dritte Mal binnen weniger Monate, dass Harald V. im Krankenhaus lag. Bereits im August und Dezember 2022 musste er wegen einer Infektion behandelt werden. Und auch davor machte dem Monarchen die Gesundheit immer wieder zu schaffen: 2005 und 2020 wurde er operiert, um jeweils eine Herzklappe zu ersetzen. Harald litt in den vergangenen Jahren unter anderem auch an Knieproblemen.

Trotz der gesundheitlichen Rückschläge beteuerte er kurz nach der Abdankung von Königin Margrethe von Dänemark (83) Anfang 2024, nicht ihrem Beispiel folgen zu wollen. So denke er laut eigenen Aussagen nicht darüber nach, vorzeitig aus seinem Amt zu scheiden, und möchte bis zu seinem Tod König bleiben.

"Ich halte an dem fest, was ich die ganze Zeit gesagt habe: Dass ich dem Parlament einen Eid geleistet habe und dieser ein Leben lang gilt", sagte der norwegische Monarch der Nachrichtenagentur NTB auf Nachfrage eines Reporters erst im Januar dieses Jahres im Pressehaus in Oslo, wie "Bergens Tidende" berichtete. Der Journalist hatte sich erkundigt, ob sich der König nach der Abdankung von Margrethe neue Gedanken zu einer derartigen Entscheidung gemacht habe.