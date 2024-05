75. Jubiläum des Badminton Horse Trials Königin Camilla: Auch ohne Charles strahlt sie bei Reitturnier

Nach 2016 überreichte Königin Camilla wieder die Preise beim Badminton Horse Trials, hier an die zweitplatzierte Reiterin Lucy Latta. (ae/spot)

SpotOn News | 13.05.2024, 11:48 Uhr

Pferde-Fan Königin Camilla hat sich beim Badminton Horse Trials sichtlich wohlgefühlt. Und bevor sie die Preise an die Reiter übergab, durfte sie sich selbst über ein Geschenk freuen. Für Aufsehen sorgte derweil auch ein anderes Familienmitglied.

Reiten und jagen – diese zwei Hobbys teilen König Charles III. (75) und Königin Camilla (76). Inzwischen treten sie bei diesen anstrengenden Leidenschaften altersbedingt etwas kürzer, dennoch dürfte das Badminton Horse Trials am Wochenende genau nach Camillas Geschmack gewesen sein. Ohne ihren Mann, aber in Begleitung anderer Familienmitglieder besuchte sie den letzten Tag der traditionsreichen Pferde-Veranstaltung in Gloucestershire, die dieses Jahr das 75. Jubiläum feierte.

Video News

Camilla überreichte Pferde-Trophäen – und erhielt selbst ein Kuschelpferd

Die Königin zeigte sich gut gelaunt in einem blauen Sommerkleid. Als Schirmherrin der British Equestrian Federation, des nationalen Dachverbandes des Pferdesports in Großbritannien, verfolgte Camilla das finale Springen und überreichte anschließend die Trophäen. Zuvor hatte sie sich bereits mit Gästen und Sportlern hinter den Kulissen getroffen. Dabei durfte sie selbst ein besonderes Geschenk entgegennehmen: Ein zehnjähriges Mädchen, das Mitglied im Beaufort Pony Club ist, überreichte der Königin ein Buch über die Geschichte der Prüfungen sowie ein plüschiges Kuschelpferd.

Das jährliche Reitturnier wurde 1949 vom 10. Herzog von Beaufort ins Leben gerufen, um britische Reiter auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Die Pferdeprüfungen sind eine von sieben Fünf-Sterne-Reitveranstaltungen weltweit. Dabei treten die besten Reiter und Pferde des Sports im Dressur-, Gelände- und Springreiten gegeneinander an. Zuletzt hatte Camilla 2016 die Preise beim Badminton Horse Trials überreicht.

Peter Phillips zeigt sich mit einer neuen Frau an seiner Seite

Dieses Mal kam sie unter anderem in Begleitung von Prinzessin Annes (73) Kindern Zara Tindall (42) und Peter Phillips (46). Nach der Trennung von seiner Lebensgefährtin vor wenigen Wochen sorgte der Neffe von König Charles mit einer neuen Begleitung an seiner Seite für Aufsehen. Wie "The Sun" berichtete, handelt es sich dabei um Harriet Sperling, eine pädiatrische Krankenschwester und freiberufliche Autorin. Die beiden wurden Händchen haltend und vertraut fotografiert.