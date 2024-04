So zollte sie Tribut Königin Camilla besucht erstmals Militärregiment ihres Vaters

Königin Camilla hat am Montag das Militärregiment Royal Lancers besucht. (ncz/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 19:57 Uhr

Ein besonderer Auftritt für Königin Camilla: Erstmals seit sie zum Ehrenoberst der Royal Lancers ernannt wurde, hat sie das Militärregiment besucht. Dabei zollte sie ihrem Vater und der verstorbenen Queen Tribut.

Das war sicherlich ein ganz besonderer Auftritt für Königin Camilla (76): Die Ehefrau von König Charles III. (75) hat am Montag (22. April) die Royal Lancers besucht. Nicht nur ist Camilla seit Juni 2023 Ehrenoberst des Militärregiments und übernahm die Rolle von der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022). Es ist auch das Regiment, dem ihr verstorbener Vater Bruce Shand (1917-2006) im Zweiten Weltkrieg angehörte.

Königin Camilla zitiert ihren Vater

Die 76-Jährige trug bei dem Auftritt in North Yorkshire ein militärisch inspiriertes Outfit. In einem marineblauen Mantelkleid mit goldenen Knöpfen und silbernem Schulterbesatz sowie einem roten Barett schüttelte Camilla fleißig Hände, nahm Blumen entgegen und inspizierte die Parade der 152 anwesenden Soldaten. In einer kurzen Rede gedachte die Königin zudem ihrem Vater, indem sie eine Stelle aus dessen Memoiren zitierte, in der er seine ersten Momente im Regiment im Jahr 1937 beschreibt.

Ein Video, das der "Daily Mail" vorliegt, zeigt zudem ein süßes Zusammentreffen von Königin Camilla und einem fünfjährigen Mädchen. Die Tochter eines Soldaten habe vor dem Treffen tagelang ihren Knicks geübt, war dann aber sehr nervös. Kurz nachdem sie der Königin einen Blumenstrauß überreichte, versteckte sie sich schüchtern hinter ihrer Mutter. "Sie war absolut begeistert, es ist der Traum eines jeden Mädchens, die Königin zu treffen", wird jene zitiert.

Besondere Brosche zu Ehren der Queen

Mit ihrem Look zollte die Königin aber auch ihrer verstorbenen Schwiegermutter Tribut: Sie wählte eine funkelnde Brosche mit dem Totenkopfsymbol des Regiments, die direkt aus der Schmucksammlung von Queen Elizabeth II. stammt. Die verstorbene Monarchin war seit ihrem 21. Geburtstag im Jahr 1947 bis zu ihrem Tod im September 2022 Ehrenoberst der Royal Lancers.