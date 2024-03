Er ist virtuell dabei Königin Camilla vertritt Charles beim Gründonnerstags-Gottesdienst

Königin Camilla vor der Kathedrale von Worcester. (ncz/spot)

SpotOn News | 28.03.2024, 14:22 Uhr

Königin Camilla hat einmal mehr den erkrankten König Charles III. vertreten. Unter Protesten besuchte sie den Gründonnerstags-Gottesdienst und verteilte dabei die traditionellen "Maundy"-Münzen.

Seit der Krebsdiagnose von König Charles III. (75) vertritt Königin Camilla (76) ihren Ehemann regelmäßig bei Auftritten und Veranstaltungen – so auch am Gründonnerstag. Die 76-Jährige besuchte am Donnerstagvormittag den traditionellen "Royal Maundy"-Gottesdienst, der dieses Jahr in der Kathedrale von Worcester stattfand.

Die Königsgemahlin trug einen weißen Wollmantel mit Blumen-Broschen am Revers, dazu einen kamelfarbenen Fellhut, schwarze Handschuhe und beige Stiefel. Vor der Kirche wurde sie von dem Bischof von Worcester begrüßt, aber auch von lauten Protesten einer Anti-Monarchie-Gruppe.

Charles per Sprachnachricht zum Gottesdienst zugeschaltet

Der traditionelle Gottesdienst am Donnerstag vor Ostern ist einer der wichtigsten Termine im royalen Kalender. Queen Elizabeth II. (1926-2022) verpasste ihn in den letzten 50 Jahren ihrer Regentschaft nur ein einziges Mal – wenige Monate vor ihrem Tod. Damals ließ sie sich von Charles und Camilla vertreten.

König Charles III. nutzte indessen moderne Technologie, um trotz seiner Krankheit Teil des Gottesdienstes zu sein. Der Monarch hatte im Vorfeld eine Rede aufgenommen, die während der Messe abgespielt wurde. Darin betonte er, wie wichtig es ist, "einander zu dienen und füreinander zu sorgen", und wie traurig er sei, nicht anwesend sein zu können. Die Ansprache hatte der Monarch Mitte März im Buckingham Palast aufgenommen. Das Königshaus hatte aus diesem Anlass ein neues Foto von Charles veröffentlicht.

Besondere Tradition am Maundy Thursday

Es ist seit dem 17. Jahrhundert Tradition, dass der britische Monarch im Rahmen des "Royal Maundy"-Gottesdienst speziell geprägte Silbermünzen an Menschen, die sich um die Gemeinschaft verdient gemacht haben, verteilt. Die Münzen sollen laut Palastangaben an die Fußwaschung der Apostel durch Jesus beim Abendmahl erinnern. Dieses Jahr erhielten 75 Frauen und 75 Männer, die sich in der Kirche und dem Ort engagieren, diese Münzen von Königin Camilla. Charles bezeichnete sie in seiner Ansprache als "wunderbare Beispiele solcher Freundlichkeit", indem sie "so viel von ihrem Leben in den Dienst anderer in ihrer Gemeinschaft gesteckt haben".

Den nächsten royalen Oster-Termin wird sich König Charles aber nicht entgehen lassen: Wie der Buckingham Palast laut BBC vor wenigen Tagen bestätigte, wird der 75-Jährige am traditionellen Ostersonntags-Gottesdienst in der St-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor teilnehmen.