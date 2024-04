Palast veröffentlicht zwei Fotos Königin Margrethe: Hof veröffentlicht neue Bilder zum 84. Geburtstag

SpotOn News | 16.04.2024, 11:03 Uhr

Margrethe von Dänemark ist 84 Jahre alt geworden. Dazu hat der dänische Palast zwei neue Bilder unter anderem auf Instagram veröffentlicht, die die abgedankte Königin lachend im Schloss Fredensborg zeigen. Dort wird sie auch ihren ersten Geburtstag in der royalen Rente verbringen.

Nach ihrer Abdankung im Januar feiert Königin Margrethe von Dänemark am 16. April ihren 84. Geburtstag. Für die Dänen gibt es dazu ein besonderes Geschenk: Neue Aufnahmen der Monarchin, die nach 52 Jahren auf dem Thron zugunsten ihres Sohnes Frederik (55) zurückgetreten ist.

Private Feier mit Familie und Freunden

Das Königshaus veröffentlichte die zwei neuen Bilder auf seiner Instagram-Seite sowie auf seiner Homepage am Dienstagmorgen und teilte dazu mit: "Aus heutigem Anlass sind neue Bilder Seiner Majestät, die auf Schloss Fredensborg aufgenommen wurden, veröffentlicht." Weiter hieß es: "An derselben Stelle feiert Königin Margrethe heute privat ihren Geburtstag in Gesellschaft von Familie und Freunden.

Auf dem ersten Bild steht Margrethe, die auch nach der Abdankung weiter den Titel Königin trägt, neben einem Fenster und schaut lächelnd in die Kamera. Das zweite Bild zeigt sie in Bewegung: Während ihr ein Vierbeiner vorausläuft, geht die 84-Jährige durch den Palast. Dabei stützt sie sich auf einen Gehstock. Im Februar 2023 war sie am Rücken operiert worden. Obwohl der Eingriff "nach Plan" verlief, ist sie seitdem nicht mehr ganz so mobil. Die meisten Veranstaltungen absolviert sie nun im Sitzen, ihren Gehstock hat sie immer dabei.

Der umfangreiche Eingriff war auch ein Grund, dass die Königin nach 52 Jahren auf dem Thron an ihren Rücktritt dachte. "Die Operation gab unweigerlich Anlass, über die Zukunft nachzudenken -ob jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben", betonte die Königin am 31. Januar 2023. "Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist." Nur zwei Wochen später, am 14. Januar, dankte sie offiziell ab und übergab die Krone an ihren ältesten Sohn Frederik.

Margrethe im fliederfarbenen Kleid

Die neuen Aufnahmen dürften vom 10. April stammen. An dem Tag hat die Jubilarin im Rahmen einer Zeremonie in der Königlich Dänischen Akademie der Wissenschaften und Literatur in Kopenhagen den "Queen Margrethe II's Science Prize 2024" übergeben und trug dabei das gleiche fliederfarbene Kleid mit langen Armen und zurückgesteckte Haare. Auf den nun veröffentlichten Bildern ließ sie allerdings das passende Jäckchen weg.