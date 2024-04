Erster Trailer ist da Kontroversen und Vorwürfe: Doku über Nick und Aaron Carter angekündigt

Das Verhältnis von Nick (li.) und Aaron Carter wird in einer Doku beleuchtet. (jom/spot)

SpotOn News | 25.04.2024, 09:12 Uhr

Eine neue Doku-Serie beschäftigt sich mit den Brüdern Nick und Aaron Carter. Dabei geht es vor allem um mehrere Frauen, die Nick Carter sexuelle Vergehen vorwerfen und von Aaron Carter Unterstützung erhielten.

Die Doku "Fallen Idols: Nick and Aaron Carter" von Investigation Discovery (Ausstrahlung am 27. und 28. Mai) beschäftigt sich mit dem berühmten Brüder-Duo Nick Carter (44) und dem 2022 verstorbenen Aaron Carter (1987-2022). Dabei wird es insbesondere um die Kontroversen und Anschuldigungen gehen, die sich um die beiden ranken.

Wie "Variety" berichtet und auch ein erster Trailer zeigt, stehen in der Doku drei Frauen im Fokus, die dem Backstreet-Boys-Mitglied Nick Carter sexuelle Übergriffe vorwerfen. In Interviews kommen Melissa Schuman (39), Ashley Repp und Shannon "Shay" Ruth selbst zu Wort. Unter anderem wirft Schuman dem Sänger vor, sie im Jahr 2002 in Santa Monica in einer Wohnung einer Freundin vergewaltigt zu haben. Sie zog mit einer Klage auch vor Gericht. Carter hatte sich mit einer Gegenklage wegen Verleumdung gewehrt.

Tragische Familiengeschichte

"Fallen Idols: Nick and Aaron Carter" thematisiert die Vorwürfe und zeigt die teilweise heftigen Reaktionen, mit denen die Anklägerinnen zu kämpfen hatten. Auch die Auswirkungen auf Aaron Carter, der die Frauen mit Statements unterstützt hatte, werden gezeigt. Zudem äußern sich in der Doku ein Mitglied der Carter-Familie sowie Freunde, darunter Nick Carters Ex-Freundin Kaya Jones (39) und Aaron Carters ehemalige Verlobte Melanie Martin. Damit werden die schwierige Familiendynamik der Carters sowie Aaron Carters psychische Probleme und Drogenmissbrauch näher beleuchtet.

Im November 2022 war Aaron Carter im Alter von 34 Jahren leblos in seinem Badezimmer gefunden worden. Er ist in seiner Badewanne ertrunken, nachdem er Drogen genommen hatte. Zur tragischen Familiengeschichte gehört auch, dass Nick Carter zwei seiner Schwestern verloren hat. Leslie Carter (1986-2012) starb im Januar 2012 mit 25 Jahren an einer Überdosis. Schwester Bobbie Jean Carter (1982-2023) war am 23. Dezember 2023 infolge der Einnahme von Drogen im Alter von nur 41 Jahren verstorben. Ein weiteres Familienmitglied ist Angel Carter (36), die Zwillingsschwester von Aaron Carter.