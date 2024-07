Diesen schrägen Rat gab Prinz Louis Harry Kane rechnet damit: Kommt Prinz William zur EM nach Deutschland? Unterstützt Prinz William die englische Fußballnationalmannschaft live bei der EM in Deutschland? Laut dem Teamkapitän Harry Kane ist dies durchaus wahrscheinlich. Vor dem Abflug besuchte William die Three Lions schon mal in England. Und richtete ihr einen lustigen Tipp von Louis aus.