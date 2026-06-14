Stars Kourtney Kardashian und Travis Barker: Ihr heimlicher Herzschmerz

Kourtney Kardashian and Travis Barker - 75th Prime Time Emmy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.06.2026, 11:08 Uhr

Das Paar musste vor einigen Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften.

Kourtney Kardashian erlitt eine Fehlgeburt, bevor sie und Travis Barker 2023 ihren Sohn Rocky willkommen hießen.

Die Reality-TV-Darstellerin und der Blink-182-Drummer enthüllten in Travis‘ neuer Dokumentation ‚Travis Barker: Love Is Louder Than Fear‘, dass Kourtney bereits 2021 schwanger geworden war – sechs Monate nachdem die beiden ihre Beziehung begonnen hatten. Das Baby war ein Mädchen, dem sie den Namen Tulip geben wollten. Doch bei einem Arzttermin im dritten Schwangerschaftsmonat erfuhren sie, dass das Herz ihres ungeborenen Kindes nicht mehr schlug. Kourtney enthüllte in der Dokumentation: „Als wir das Baby verloren haben, waren wir am Boden zerstört. Wir haben tagelang geweint.“

Das Paar versuchte anschließend erneut, ein Kind zu bekommen. Innerhalb von acht Monaten unternahm die brünette Schönheit fünf Versuche einer künstlichen Befruchtung (IVF). Schließlich wurde Kourtney schwanger, nachdem sie eine Pause von den Behandlungen eingelegt hatten. In einer Folge von ‚The Kardashians‘ im Jahr 2023 erklärte sie über die Fruchtbarkeitsbehandlungen: „Ich wünsche mir mehr als alles andere ein Baby, aber ich glaube fest daran, dass Gott einen Plan für uns hat. Wenn dieser Plan ein Baby beinhaltet, dann glaube ich, dass es passieren wird.“

Das Einfrieren von Eizellen sei jedoch keine Garantie. „Ich denke, darüber gibt es viele Missverständnisse. Menschen tun es in dem Glauben, es sei ein Sicherheitsnetz – aber das ist es nicht“, betonte die älteste Kardashian-Schwester. „Die meisten meiner Eizellen haben das Auftauen nicht überstanden, und keine entwickelte sich zu einem Embryo.“ Mental habe sie die Behandlung sehr belastet.

Kourtney hat bereits drei Kinder mit ihrem früheren Partner Scott Disick: Mason (16), Penelope (13) und Reign (11). Travis hat mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler einen Sohn, Landon (22), und eine Tochter, Alabama (20). Außerdem gilt er als Vaterfigur für Atiana (27), die Tochter von Shanna Moakler und ihrem Vater, dem ehemaligen Boxweltmeister Oscar De La Hoya.

Als Kourtney nach dem Ende der IVF-Behandlungen auf natürlichem Weg schwanger wurde, entschied sie sich, dies während der Dreharbeiten zur vierten Staffel der Familien-Realityshow auf Hulu geheim zu halten. Später erklärte sie in der Sendung: „Die ganze Staffel über war ich schwanger. Ich war bereits im fünften Monat und hatte es den meisten Menschen noch nicht erzählt. Nur meine engsten Freunde, meine Familie und meine Kinder wussten Bescheid.“