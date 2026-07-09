Musik Neue Supergroup formiert sich für Ramones-Tribut

Green Day - 2023 Innings Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2026, 11:00 Uhr

Neue Supergroup mit Mitgliedern von Green Day, Blink-182 und weiteren Bands formiert sich für Ramones-Tribut.

Mitglieder von Green Day, Blink-182, Rancid und den Ramones schließen sich zu einer Punk-Supergroup zusammen.

Die Rockmusiker treten unter dem Namen Cretin Family bei einer offiziellen Jubiläumsveranstaltung zum 50. Jahrestag der Ramones auf. Das Tributkonzert findet auf dem Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles statt. Zur Besetzung gehören Billie Joe Armstrong (Green Day), Tim Armstrong (Rancid), Travis Barker (Blink-182), der ehemalige Ramones-Bassist CJ Ramone sowie weitere Überraschungsgäste. Bei dem Konzert am 30. August werden sie gemeinsam erstmals Songs der legendären Punkband wie ‚Blitzkrieg Bop‘ live spielen. Mit der Veranstaltung wird der Veröffentlichung des selbstbetitelten Debütalbums ‚Ramones‘ aus dem Jahr 1976 gedacht, das als Meilenstein der Punkgeschichte gilt. Das Album enthält Klassiker wie ‚Judy Is A Punk‘ und ‚Now I Wanna Sniff Some Glue‘. CJ Ramone sagte: „Das wird die größte Ramones-Feier, die es seit langer Zeit gegeben hat!“

Auch Billie Joe Armstrong betonte, dass der Einfluss der Band bis heute spürbar sei. Er erklärte: „Der Geist der Ramones lebt in jeder Punkband, die im Hinterhof spielt, in jedem Punkclub und auf jedem Festival weiter. Generation um Generation von Außenseitern und Verrückten entdeckt die Ramones für sich. Kinder werden von den Ramones beeinflusst, ohne es überhaupt zu merken. ¡Viva Ramones!“ Tim Armstrong ergänzte: „Seit dem Moment, als ich die Ramones zum ersten Mal hörte, war Musik nie wieder dieselbe. Sie sind meine absolute Lieblingsband. Ich kann es kaum erwarten, diese großartigen und perfekten Ramones-Songs gemeinsam mit meinen Freunden CJ, Travis und Billie zu spielen. Das wird völlig verrückt!“

Travis Barker bezeichnete die Ramones als „den Bauplan“ des Punkrocks. Er sagte: „Ohne sie wäre Punkrock heute nicht das, was er ist. Es ist mir eine Ehre, 50 Jahre einer der größten Bands aller Zeiten zu feiern!“

Neben dem Debüt der Supergroup wird die Veranstaltung von John Travolta moderiert. Zum Programm gehören außerdem eine Doppelvorführung seines neuen Films ‚Propeller One-Way Night Coach‘ sowie eine Sondervorführung zum 50-jährigen Jubiläum des Horrorfilms ‚Carrie‘. Travolta sagte: „Vor zwei Jahren hatte ich zum ersten Mal das Vergnügen, die Johnny-Ramone-Tributveranstaltung auf dem Hollywood Forever Cemetery zu erleben. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, und deshalb möchte ich auch beim Ramones-Tribut wieder dabei sein.“